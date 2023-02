Si bien durante los últimos años los esfuerzos de Lucasfilm en relación a Star Wars han estado centrados en las series de Disney+, eso no significa que la productora se haya olvidado de la pantalla grande. Star Wars se tomó un descanso del cine, sin embargo, la maquinaria comienza a moverse para preparar su retorno. Hoy, por ejemplo, se han filtrado detalles del proyecto a cargo de Damon Lindelof.

Jeff Sneider, un leaker cuya información suele ser confiable, dejó entrever que Lindelof ya tiene un candidato para protagonizar su filme de Star Wars (vía CBR). Se trata de Yahya Abdul-Mateen II, a quien seguramente recuerdas por su papel de Manta Negra en Aquaman (2018). Además, supuestamente, la historia también involucra la participación de una actriz importante, aunque por ahora no ha trascendido su nombre.

Tiene mucho sentido que Lindelof quiera sumar a Yahya Abdul-Mateen II a su proyecto de Star Wars. ¿Por qué? Ambos ya trabajaron juntos una serie que de hecho, tuvo una recepción muy positiva por parte de la crítica: Watchmen, de HBO. Abdul-Mateen dio vida al mismísimo Doctor Manhattan.

Sin duda, esta película de Star Wars es una de las más esperadas; principalmente por el buen trabajo que Lindelof ha realizado en sus más recientes producciones. Con Watchmen sorprendió a todos durante 2019, pero también es conocido ‌World War Z, Star Trek Into Darkness, Prometheus, Cowboys & Aliens y, desde luego, Lost, que creó junto a J.J. Abrams.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que surgen algunos detalles sobre el filme de Lindelof. En octubre del año anterior, The Hollywood Reporter anticipó que la historia se ambientará tras los eventos de Star Wars: El Ascenso de Skywalker. Por lo tanto, sería el primer largometraje que se atreverá a ver más allá de la Saga Skywalker —en cuanto a la línea de tiempo se refiere—.

Lindelof traería de vuelta a rostros conocidos de Star Wars

Ojo, lo anterior no significa que ignorará completamente a los personajes de la tercera trilogía de Star Wars. De hecho, el mismo reporte señala que algunos rostros conocidos podrían aparecer. Esto disparó los rumores sobre el regreso de Daisy Ridley (Rey), que no dudó en levantar la mano en caso de ser requerida. Su personaje tendría la oportunidad de mostrarnos su destreza con el sable de luz dorado, que solo apareció en los últimos instantes de Star Wars: El Ascenso de Skywalker.

Otro punto de gran importancia es que, por el momento, Lindelof solo está comprometido con una película. Eso sí, de tener un gran éxito en la taquilla, no se descartan secuelas.

Lindelof no estará solo en su primer aventura con Star Wars, pues escribirá el guion junto a Justin Britt-Gibson. Este último ha participado, sobre todo, en producciones televisivas. Entre ellas Banshee, The Strain, Into the Badlands y Counterpart. Por su parte, Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) se hará responsable de la dirección.

La mala noticia es que el nuevo filme de Star Wars todavía no tiene fecha de estreno. Es muy probable que todavía se encuentre en fase temprana de desarrollo, así que tendrán que pasar algunos años antes de poder disfrutarla.

