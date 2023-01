Indudablemente, 2023 será un gran año para el entretenimiento. Apena estamos en la tercera semana del año y ya pudimos disfrutar el primer episodio de The Last of Us. Sin embargo, en Disney+ también tienen mucho por ofrecer. Este lunes, la plataforma del ratón Mickey aprovechó los reflectores sobre el juego nocturno de la NFL para compartir un nuevo tráiler de la tercera temporada de The Mandalorian.

La serie, todo un fenómeno desde su lanzamiento en 2019, regresará con nuevos episodios a partir del próximo 1 de marzo. Recordemos que, tras los eventos de El Libro de Boba Fett, Din Djarin y Grogu vuelven a estar juntos de nuevo, y listos para emprender una nueva aventura. Una que, por cierto, será significativamente más peligrosa que las anteriores.

Una buena parte de la tercera temporada de The Mandalorian tendrá lugar en un planeta que Star Wars nunca antes había explorado a profundidad: Mandalore. Sí, el hogar de los mandalorianos se convertirá en el escenario principal de los nuevos capítulos, y por un motivo muy especial.

Como seguramente recuerdas, Din Djarin lleva consigo el Dark Saber, toda una reliquia para su raza. Pero no solo por ser un arma letal, sino también por el significado que tiene. El portador del Sable de Luz Oscuro es quien debe liderar a los mandalorianos. Tan solo por este privilegio, otros guerreros están interesados en poseerlo. En El Libro de Boba Fett ya vimos que Paz Vizsla intentó arrebatárselo por medio de un duelo a muerte, pero no lo logró.

No obstante, existe una guerrera en la galaxia que seguramente pretende recuperarlo. ¿De quién se trata? Pues de la mismísima Bo-Katan Kryze, quien ya se encontró con Din Djarin en la segunda temporada de The Mandalorian. Dicho personaje llegó a tener el Dark Saber en su poder, pero por razones que todavía no se conocen, lo perdió a manos de Moff Gideon.

A pesar de ayudar a Din Djarin en su enfrentamiento contra el mencionado villano, está lejos —por ahora— de ser su aliada. Cada uno sigue sus propios intereses y el de Bo-Katan es recuperar el Sable de Luz Oscuro. Por lo tanto, sí o sí tendrá que verse las caras con el protector de Grogu.

Din Djarin, por su parte, se dirige a Mandalore con una misión: redimirse tras infringir, en más de una ocasión, las estrictas normas de su credo. Para recuperar su honor debe visitar las aguas vivas, ubicadas en las minas de ese planeta.

La temporada 3 de The Mandalorian viene con sorpresas

En determinado momento de la temporada 3 de The Mandalorian, tanto Din Djarin como Bo-Katan Kryze se darán cuenta de que sus conflictos personales no se comparan con la amenaza que se aproxima. Todo indica que los nuevos episodios introducirán un "nuevo" peligro. Uno incluso mayor al de Moff Gedeon.

Los rumores apuntan al Gran Almirante Thrawn, quien ya fuera villano de las series animadas de Star Wars. Debido a su inteligencia y recursos, resulta imposible hacerle frente individualmente. Los mandalorianos en conflicto, entonces, tendrán que unir fuerzas para enfrentarlo. Eso sí, puedes esperar muchas más sorpresas al nivel de la aparición de Luke Skywalker en los episodios previos temporada.

The Mandalorian, temporada 3, se estrena el 1 de marzo en Disney+.