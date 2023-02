El estreno de la tercera temporada de The Mandalorian podría durar menos de lo pensado. Los primeros reportes y filtraciones sugieren que el primer capítulo sería el comienzo menos extenso dentro de las últimas series live action presentadas en la franquicia, con una duración de apenas 35 minutos.

A diferencia de otras producciones, cuando se trata de The Mandalorian la expectativa suele ser mayor. En la actualidad, es uno de esos relatos que sostiene al Universo Star Wars dentro de la plataforma de Disney+. Una historia sobre la que no se tiene un nuevo capítulo desde finales de 2020.

El último episodio de la segunda temporada de The Mandalorian fue estrenado hace más de dos años. Ocurrió el 18 de diciembre de 2020. Desde entonces, la serie ha estado aparcada. Mientras tanto, otros proyectos de la franquicia Star Wars, como Obi-Wan Kenobi o El libro de Boba Fett, han sido presentados. Ese espacio temporal entre la entrega más cercana y la próxima pudo haber disparado la expectativa.

La duración del primer capítulo de la tercera temporada de The Mandalorian

De acuerdo con una filtración tomada por The Direct, el primer capítulo de la tercera temporada de The Mandalorian duraría 35 minutos y 16 segundos. Esto lo posiciona, dentro de los episodios de estreno, como el más corto. La duración de los otros fue la siguiente:

The Mandalorian (Temporada 1): 38 minutos y 46 segundos

The Mandalorian (Temporada 2): 51 minutos y 47 segundos.

El libro de Boba Fett: 37 minutos y 39 segundos.

Obi-Wan Kenobi: 52 minutos y 26 segundos.

Andor: 39 minutos y 9 segundos.

A diferencia de los proyectos mencionados, el interés en relación con una nueva entrega o su estreno no era tan elevado como con la tercera temporada de The Mandalorian. Esta está marcada por lo ocurrido al final de El libro de Boba Fett. Entre esos acontecimientos y el tiempo que ha pasado desde el último episodio sobre las aventuras de Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu, es válido sospechar que no pocos espectadores desearan un poco más de tiempo para el primer capítulo.

Aunque El libro de Boba Fett esté relacionada con The Mandalorian, hasta el punto de que pueda ser entendida como una especie de prefacio de la tercera temporada, es una serie con vida propia. Por tanto, ni Din Djarin ni Grogu tienen la presencia deseada. Hay que tener en cuenta que, en The Mandalorian, uno de los aspectos más relevantes no es la acción ni la tensión política, sino el vínculo que sus protagonistas han ido sosteniendo a través de los episodios, aun sin compartir un lenguaje en común.

¿Una irregularidad en La Fuerza?

Si se mira desde las expectativas y si se confirma el tiempo de duración del primer episodio de la tercera temporada de The Mandalorian, puede que no sea tan grato. Sin embargo, ¿es esto un inconveniente? No. La diferencia con el estreno de la primera temporada, por ejemplo, no es notoria. Tampoco si se compara con los estrenos de Andor y El Libro de Boba Fett.

Esto hace que cualquier debate gire en torno a la calidad de la puesta en escena. Se trata de cómo los conflictos que atraviesan a Din Djarin y sus amistades sean planteados para el desarrollo de la tercera temporada de The Mandalorian. Si son presentados de buena manera, junto con toda la expectativa previa en el fandom y en los seguidores casuales, puede que no se repare en demasía en la duración total del episodio de estreno.

The Mandalorian se estrenará el próximo 1 marzo a través de la plataforma de Disney+.

