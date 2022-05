El trailer de la tercera temporada de The Mandalorian proyectado en Star Wars Celebration 2022 se filtró. Como es de esperarse, la calidad del video es digna de una película pirata en VCD, sin embargo, nos da un primer acercamiento a lo que nos espera en la próxima temporada de la serie para Disney Plus.

El teaser inicia con el tema distintivo de la serie y muestra a un Armero que le indica a Mando que la redención existe. "Voy a Mandalore, para que tal vez sea perdonado por mis ofensas", dice Mando a Bo-Katan Kryze. El teaser muestra personajes conocidos como Greef Karga y por supuesto, Grogu (Baby Yoda).

Lamentablemente la cámara que graba el teaser se mueve a la mitad del video, por lo que no se puede apreciar la acción completa. Es casi un hecho que esta filtración no pasará de hoy, ya que los abogados de Disney están trabajando horas extras para eliminarla de todos los rincones de la internet.

El teaser de The Mandalorian debutó en uno de los paneles de Star Wars Celebration 2022 previo a su lanzamiento mundial y es parte de los beneficios que obtienen los asistentes. La fecha de estreno de la tercera temporada de la serie se anunció ayer durante la inauguración del evento y está pautada para febrero de 2023.

Bo-Katan es clave en el nuevo trailer de 'The Mandalorian'

Bo-Katan Kryze será uno de los personajes clave en la tercera temporada de The Mandalorian. La legendaria mandaloriana debutó en la segunda temporada donde busca desesperadamente el Darksaber, una poderosa arma que está en manos de Moff Gideon. Bo-Katan ayuda a Mando en su misión por rescatar a Grogu a cambio de hacerse del Darksaber.

En el capítulo 5 de The Book of Boba Fett, el Armero le explica a Mando el poder del Darksaber y cómo Bo-Katan faltó a las tradiciones de los Mandalorianos. Bajo su liderazgo, los mandalorianos sucumbieron al Imperio Galáctico, quien los masacró en lo que se conoce como la Noche de Mil Lágrimas.

La tercera temporada de The Mandalorian se estrenará en febrero de 2023 por Disney Plus. En este momento no hay una fecha definida, por lo que tendremos que esperar algunos meses para conocerla.