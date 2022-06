Por sus declaraciones, sus decisiones audiovisuales y el gran sentido del humor, nunca descerebrado, que demuestra en sus películas el director Taika Waititi, quien pronto estrenará la esperada Thor: Love and Thunder (2022), podemos decir que no tiene un pelo de tonto. Por lo tanto, no nos extraña en absoluto que asegure no estar dispuesto a repetir lo que considera el gran error de Disney y sus colegas J. J. Abrams y Rian Johnson en la tercera trilogía de Star Wars.

Esta continúa las aventuras galácticas creadas por George Lucas tras los eventos de El retorno del Jedi (1983), y resultó mucho más controvertida que la precuela de la que él mismo quiso encargarse. Y, tal vez, la furibunda reacción de los seguidores veteranos de la saga respecto a El despertar de la Fuerza (2015) y Los últimos Jedi (2017) no fue justa, pero en El ascenso de Skywalker (2019) encontramos detalles importantes que no hay por dónde cogerlos.

Taika Waititi no desea cabrear al público con nada semejante en su propio aportación a la franquicia, que se supone que llegará a los cines en 2023. En una entrevista reciente con Stephen Colbert para el programa The Late Show, el realizador ha bromeado diciendo: “No, no voy a [arruinar Star Wars]. No lo voy a hacer. ¿Qué pasaría si dijera: «Sí, les contaré la historia de Jar Jar Binks»?”, refiriéndose al personaje más odiado por los fans de La amenaza fantasma (1999).

Taika Waititi quiere dejar atrás a los Skywalker en ‘Star Wars’

'Rogue One' | Lucasfilm

Sin embargo, lo que verdaderamente le preocupa es alejarse de los Skywalker de una vez por todas. “Creo que, para que el universo de Star Wars se expanda, tiene que expandirse”, afirmó durante otra entrevista en la que también intervino la productora Kathleen Kennedy para GamesRadar. “No creo que sirva de nada (...) hacer una película con la que todos digan: «Oh, genial, bueno, esos son los planos del Halcón Milenario… Ah, esa es la abuela de Chewbacca...».

“Eso se sostiene solo, y es fantástico”, prosiguió; “aunque me gustaría tomar algo nuevo y crear algunos personajes nuevos y simplemente expandir este mundo”. Porque, “de lo contrario, parecería que es una historia muy pequeña”. Conque, según Taika Waititi, la saga de los jedis debe olvidarse de un pasado tan manoseado ya y ofrecer a los cinéfilos historias y protagonistas que la hagan avanzar por fin. O, como mínimo, se trata de lo que él se propone.

Y, por lo que sabemos, la presidenta de Lucasfilm lo le va a poner trabas: “Necesitamos crear una saga completamente nueva. Eso requiere mucho. Hay mucha conversación alrededor de eso”, han sido sus palabras. Es más, si se fijan en lo que gustó el filme Rogue One (2016) y lo que los espectadores atentos a Star Wars aman The Mandalorian (desde 2019), y las molestias por la última trilogía o por la miniserie Obi-Wan Kenobi (2022), deberían convencerse de que al cineasta neozelandés no le falta razón.