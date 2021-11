Si bien actualmente los esfuerzos de Lucasfilm en relación a Star Wars están dedicados a las series de Disney Plus, la productora no se olvida de la pantalla grande. Tras Star Wars: El Ascenso de Skywalker, el plan era volver al cine durante 2023 con Star Wars: Rogue Squadron, cuya dirección será responsabilidad de Patty Jenkins (Wonder Woman). Sin embargo, el calendario de la producción ha sufrido un duro revés.

Desde The Hollywood Reporter indican que el rodaje de Star Wars: Rogue Squadron, programado para iniciar en 2022, fue aplazado de manera indefinida. Lo anterior se debe, aparentemente, a que Patty Jenkins tiene una agenda bastante ajustada. La directora debe cumplir otros compromisos y esto obstaculizó que la etapa de pre-producción iniciara a finales de este mismo año. Por tanto, ven complicado arrancar la filmación en 2022.

Por el momento, eso sí, Disney no ha comunicado ningún cambio en la fecha de estreno de Star Wars: Rogue Squadron (22 de diciembre de 2023). Sin embargo, en el citado medio no descartan que los dirigidos por el ratón Mickey confirmen el retraso muy pronto.

Lo más extraño de la situación es que ni siquiera The Hollywood Reporter, que suele ser una fuente irrefutable de la industria cinematográfica, conoce cuáles son los compromisos de Patty Jenkins más allá de Wonder Woman 3. Además, este último filme iba a iniciar su producción después de Star Wars: Rogue Squadron, lo cual agrega más misterio al tema.

Patty Jenkins y Gal Gadot

Por desgracia, el calendario de películas de Disney ha tenido un sin fin de problemas desde la pandemia. Sin ir más lejos, durante octubre aplazaron múltiples películas de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel; la mayoría solo algunos meses.

Star Wars se apoya en Disney Plus

La buena noticia para los fans de la franquicia intergaláctica es que, pese al retraso de Star Wars: Rogue Squadron, contenidos no van a faltar para disfrutar en el futuro próximo. El próximo 29 de diciembre se estrena El Libro de Bobba Fett, un spin-off de The Mandalorian enfocado en el famoso cazarrecompensas. En 2022 se espera el estreno de Obi-Wan Kenobi y Andor, que estarán protagonizadas por Ewan McGregor y Diego Luna, respectivamente.