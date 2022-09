La película de Rogue Squadron, de Patty Jenkins, habría sido cancelada. Durante el evento D23, Disney definió la fecha de estreno de múltiples películas y dejó fuera de sus planes a otras. La cinta dirigida por Jenkins, que llegaría a los cines el 23 de diciembre de 2023, está fuera del calendario.

DiscussingFilm y otros medios reportan que Rogue Squadron desapareció del radar de Disney, lo que significaría dos cosas: la película está cancelada o permanecerá en la congeladora por tiempo indefinido. Los compromisos de Patty Jenkins con Wonder Woman 3 y la pandemia de la COVID-19 provocaron retrasos en la producción. A eso se suman los rumores de que la directora habría abandonado el proyecto por diferencias creativas.

Fuentes cercanas a Disney confiaron a Matthew Belloni, editor de The Hollywood Reporter, que la microgestión que hacen los ejecutivos de Lucasfilm terminó por frustrar a Jenkins, quien saltó del barco. Aunque Rogue Squadron no ha sido cancelada oficialmente, la partida de su directora ocurre de un modo similar al de otros proyectos, como la trilogía de David Benioff y Dan Weiss.

Cuando los creadores de Juego de Tronos firmaron con Lucasfilm para producir tres películas de Star Wars pensaron que tendrían libertad creativa. Weiss y Benioff pretendían alejarse de la saga Skywalker y explorar el origen de los Jedi, sin embargo, Disney tenían otros planes. Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, y un grupo selecto de ejecutivos suelen revisar la trama punto por punto, lo que provoca disgusto en los directores.

Rogue Squadron pudo ser la mejor película de Star Wars, pero a Disney le interesan las series

Rogue Squadron pudo convertirse en una de las películas más importantes de Star Wars. Originalmente anunciada durante el Disney Investor Day, a finales de 2020, la cinta debutó con bombo y platillo. En un pequeño video, Patty Jenkins compartió su pasión por la velocidad y prometió producir la mejor película de pilotos de todos los tiempos.

El film, basado en el famoso escuadrón de la Alianza Rebelde, habría sido el primero de Star Wars en ser dirigido por una mujer. Con Patty Jenkins al mando, Disney tenía una oportunidad para recuperar a los fanáticos. Lo que no contaba el mundo es que The Mandalorian y otras series de Disney Plus dictarían el futuro inmediato de la saga.

Rogue Squadron no es el único proyecto abandonado por Patty Jenkins para dar prioridad a Wonder Woman 3. En diciembre se confirmó que la cineasta dejó vacante la silla de director para Cleopatra, protagonizada por Gal Gadot. El film, que busca revivir los tiempos de las grandes producciones, ahora estará a cargo de Kari Skogland, directora de Falcon y El Soldado de Invierno.