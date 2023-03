Ben Affleck no dirigirá ningún proyecto del nuevo Universo Extendido de DC. Su nombre ha sido uno de los más relacionados con la franquicia y su reestructuración, a partir de la llegada de James Gun y Peter Safran. Ambos creativos fueron incorporados por Warner Bros. Discovery para darle otro sentido a esa saga de películas. Uno que no interesa a Affleck.

El actor interpretó a Batman durante los últimos años del Universo Extendido de DC. Su rol, dentro de la franquicia, estaba enfocado en integrar a distintos personajes para conformar La liga de la justicia. Esta versión fue más referencial, como un mentor y guía. Esto, en oposición a la versión de Christian Bale en la saga The Dark Knight, mucho más activa.

Cuando se pensaba sobre la reestructuración del Universo Extendido de DC, el nombre del Ben Affleck surgía como una opción para volver a interpretar a Batman, aparecer dentro una nueva realidad e incluso dirigir alguno de los proyectos. James Gunn no había hecho mayor referencia al actor y, luego de presentar la primera etapa de su proyecto, la posibilidad de que Affleck formara parte de él fue puesta, si cabe, aún más en duda.

Ben Affleck está promocionando Air, su próxima película junto con Matt Damon. Este film explorará la historia detrás de la relación entre Michael Jordan y la firma deportiva Nike, en un momento en el que ambas partes no tenían el prestigio del que gozan en la actualidad.

Durante una entrevista dada a The Hollywood Reporter, el actor se refirió a diversos asuntos. Dentro de ellos se mencionó la posibilidad de volver a DC. Al respecto, comentó:

“No dirigiría algo para (James) Gunn en DC. Absolutamente no. No tengo nada en contra de él. Es un buen tipo, seguro que va a hacer un gran trabajo. Simplemente, no me gustaría entrar y dirigir en la forma en que lo están haciendo. No estoy interesado en eso”,

Ben Affleck, a The Hollywood Reporter