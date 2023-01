Ahora mismo, el largometraje The Flash, de Andrés Muschietti, es uno de los pocos sobrevivientes a la reestructuración del Universo Extendido de DC. A pesar de que su protagonista, Ezra Miller, atravesó un duro año legal plagado de escándalos y comportamientos bastante inapropiados por los que ha terminado pidiendo perdón.

Pero, mientras otros actores son excluidos del futuro de la saga y varias películas descartadas, la historia del velocista continúa siendo de interés. El motivo podría ser que su argumento es el punto inicial de un nuevo futuro para la franquicia de Warner Discovery.

James Gunn y Peter Safran atraviesan uno de los procesos más complejos del cine actual. Tomar la caótica cronología de las adaptaciones cinematográficas de DC para crear algo por completo nuevo. Lo que implica, además, tener que desechar todo lo ocurrido hasta ahora. O, al menos, reinterpretarlo. Lo que abre la posibilidad a una decisión mayor que contemple una ruptura temporal y los multiversos.

Ya en el capítulo final del arrowverso se anunció un atisbo de la idea. En una escena poscréditos, el Barry Allen interpretado por Grant Gustin tiene un encuentro con la versión del personaje encarnado por Ezra Miller. La secuencia determinó que en la mitología de DC los universos alternativos son posibles. Que, de hecho, podrían ser una opción cierta ante los inconvenientes argumentales y cronológicos de la franquicia.

The Flash reconstruye el mundo de DC

El siguiente indicio de que la idea podría estar entre los planes futuros de la saga es la misma película The Flash. Hay pocos detalles sobre su argumento, pero por los escasos avances queda claro un punto. Barry intentará la proeza de romper la barrera del tiempo y el espacio para rescatar a su madre.

Algo que no parece haber cambiado bajo la nueva administración de Gunn y Safran. Un punto evidente si se toma en cuenta que el personaje encarnado por Miller es uno de los pocos sobre los que no se ha debatido su permanencia en DC.

Lo que, sin duda, explicaría la presencia de un Batman alternativo en el largometraje. El personaje estaría interpretado por Michael Keaton, en lugar del titular de la franquicia, Ben Affleck. Sin embargo, ese punto señala algo más ambicioso. Hay rumores que insisten en la posibilidad de que ambos personajes formen parte de la historia. Lo que quiere decir que, en algún punto, Barry logrará crear el multiverso y, sin duda, mostrar el potencial del fenómeno.

Del Flashpoint al live action en The Flash

Incluso, de no ser una versión directa de la serie limitada de la editorial, es evidente que la posibilidad de utilizar el concepto del viaje en el tiempo es real. Particularmente para enmendar el argumento central de la franquicia. Mucho más a medida que la multiplicidad de realidades podría explicar los planes a futuro de Gunn, que implican desarrollar narraciones para los grandes personajes de DC.

Durante los últimos meses, el realizador dejó claro que los clásicos iconos de la editorial son prioritarios en las nuevas historias. No obstante, al mismo tiempo, descartó que los actores que los encarnaban hasta ahora tuvieran participación a mediano plazo.

Hay un punto significativo para tratar de profundizar en lo que ocurrirá en el Universo Extendido de DC. La historia de Wonder Woman, protagonizada por Gal Gadot, no forma parte de los planes inmediatos de Warner Discovery. Gunn especificó que “no estará incluida” en cualquier producción que se lleve a cabo en los tres años siguientes.

Una declaración que podría extenderse a la mayoría de las figuras principales de la saga. Lo que quiere decir que todo lo que pasará a partir de ahora no tiene ningún vínculo con lo mostrado en pantalla grande por el estudio.

¿Supone esto empezar de cero?

No es una noticia que sorprenda a los fanáticos. En particular, después de que Henry Cavill y Dwayne “La Roca” Johnson explicaran que ya no son parte de DC. Todavía hay preguntas sobre el futuro del Aquaman de Jason Momoa y el Shazam de Zachary Levy. Pero, por ahora, lo concluyente es que James Gunn está dispuesto a reconstruir el universo.

¿Dejará atrás a todos los personajes y escenarios mostrados en los últimos años? La respuesta parece estar, otra vez, en The Flash. La película atravesó algunas retomas, quizás para agregar información. También se eliminaron los cameos de Cavill y Gadot. Lo que deja claro que romperá cualquier vínculo con largometrajes anteriores. Pero el papel de Barry en el futuro continúa siendo sólido.

Varios ejecutivos expresaron que Ezra Miller podría estar incluido en los planes venideros. ¿Por qué el actor es la excepción a la reestructuración? Sin duda, la respuesta está en el hecho de que su película podría ser el punto final del Universo Extendido de DC, tal y como se conoce hasta ahora.

Pero eso no quiere decir que The Flash será una adaptación de cualquiera de los cinco números de la serie lanzada en el 2011. Solo hay la posibilidad cierta, que Barry Allen se convierta en la fractura temporal que el estudio necesita para incluir nuevos personajes. También para abarcar el ambicioso plan de Gunn y Safran de replantear la franquicia a través del reinicio de varias de sus historias principales.

De modo que, el nuevo Universo extendido de DC no comenzará sin ningún punto en común con el anterior. En realidad, podría comprenderse como una evolución. Lo que explicaría la historia de un Superman más joven o que todos los héroes tengan nuevos rostros.

Un nuevo recorrido para las historias tradicionales de DC

El Universo Extendido de DC carece, ahora mismo, de orden y sentido. Hay líneas temporales que no coinciden con la principal. También historias en paralelo y hasta dos versiones de una misma narración, como es el caso de la primera y segunda parte de Escuadrón Suicida.

De hecho, todos los personajes presentados dependen, en mayor o menor medida, de películas filmadas por Zack Snyder. Lo que podría suponer un problema narrativo y de estética o tono que Gunn deberá buscar resolver.

Warner Bros.

Una ruptura temporal total llevará a todos los personajes a un lugar narrativo inédito. Diferenciará dos escenarios específicos —al menos, dos realidades alternativas— y permitirá incluir personajes.

Gunn declaró que piensa tomar como ejemplo el universo animado de DC, una pulcra y elegante sucesión de narraciones que se complementan entre sí. Pero, para lograr algo semejante, deberá, antes o después, eliminar todos los errores que convirtieron al mundo cinematográfico de DC en una experiencia caótica.

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos. Suscríbete a HBO Max y ahorra

Es evidente que The Flash no adaptará el Flashpoint del cómic —implicaría, al menos, incluir a la Liga de la Justicia— pero sí su idea. Por lo pronto, es la explicación inmediata al interés de Warner Discovery de conservar a Ezra Miller. A la vez, de sostener la premisa de una película que continúa siendo un enigma para la prensa especializada y los fanáticos. ¿Comenzará el nuevo Universo Extendido de DC este mismo año? Lo más probable es que sí.