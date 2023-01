El tiempo corre en contra de DC Films. La productora, después de cosechar un buen número de fracasos en años recientes, necesita retomar el rumbo tan pronto como sea posible. Por esta razón, la cúpula de Warner Bros. Discovery eligió a James Gunn y Peter Safran para liderar la casa de cómics en cuanto a la producción de películas y series se refiere. Pues bien, estamos próximos a conocer cuáles serán los primeros pasos de su estrategia.

De acuerdo al propio James Gunn, quien ha estado muy activo en su cuenta de Twitter resolviendo las inquietudes del fandom, este mismo mes revelará algunos de sus planes para el futuro inmediato de DC. La idea, de hecho, es presentar algunos de los proyectos que verán la luz durante los siguientes 10 años.

Antes de que James Gunn tomara las riendas de DC, en Warner ya se habían propuesto definir un plan para la próximo década. Esto tras analizar el éxito del Universo Cinematográfico de Marvel e identificar que los dirigidos por Kevin Feige establecen estrategias cada 10 años. Al menos en este sentido, entonces, seguirán los pasos de Marvel.

Revelar cuáles son los largometrajes y series que lanzarán en la década próxima es una planificación que a Marvel le ha funcionado muy bien. No solo a nivel interno, facilitando que las películas apunten hacia un mismo rumbo narrativo, sino también para que la audiencia tenga conocimiento de lo que se aproxima. Eso sí, guardándose siempre algunos anuncios sorpresa para eventos especiales.

James Gunn ya tomó algunas decisiones clave en DC

En el caso específico de DC, sin embargo, ya conocemos algunas decisiones que marcarán el futuro de su Universo Extendido. Primeramente, Henry Cavill no volverá a dar vida a Superman. Aunque se había anunciado su regreso en una nueva película, la llegada de James Gunn a la dirección de DC cambió los planes por completo. El actor no retomará su papel y, consecuencia, su siguiente largometraje como el hombre de acero quedó descartado.

Ahora bien, lo anterior no significa que Superman no tenga importancia para James Gunn. El creativo ya dio luz verde a un nuevo filme, pero con un reparto renovado. Además, dicha producción se enfocará en los primeros pasos de Clark Kent como superhéroe. Eso sí, sin adentrarse en la historia de origen ya conocida por todos. Así pues, están en proceso de encontrar a un actor joven para tan importante rol.

La otra gran decisión de James Gunn tiene que ver con la Mujer Maravilla. Wonder Woman 3, protagonizada por Gal Gadot, ha sido cancelada. La propuesta narrativa presentada por Patty Jenkins, su directora, no cumplió con la visión que James Gunn y Peter Safran pretenden implementar.

Ojo, de momento no está claro si Gal Gadot no volverá a tener otra oportunidad como la Mujer Maravilla. Es posible que el guion de Wonder Woman 3 sea reescrito por otras personas y termine siendo aprobado, en el mejor de los casos…

Así pues, es cuestión de días para conocer algunas de las nuevas películas que forman parte de la reestructuración de DC. Sin duda, la productora está ante una oportunidad única de enderezar el camino y, al fin, tratar a sus personajes como realmente merecen.