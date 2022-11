Mientras los fanáticos esperan con ansias el retorno de Splinter Cell tras casi 10 años, muy pronto podrán disfrutar de las aventuras de Sam Fisher de un modo muy peculiar: a través de la radio. BBC anunció que la próxima semana estrenará una adaptación de la reconocida franquicia de videojuegos de Ubisoft en la emisora BBC 4, bajo el título Tom Clancy’s Splinter Cell: Firewall.

El drama radial estará dividido en 8 episodios de 30 minutos, que se estrenarán cada viernes a las 14:15, desde el próximo 2 de diciembre. Igualmente, vale aclarar que, más allá de su emisión semanal en la radio, todos los capítulos estarán disponibles mundialmente en formato de podcast a través de la plataforma BBC Sounds.

La decisión de adaptar Splinter Cell en un programa de radio es, cuanto menos, llamativa. Máxime cuando todas las grandes franquicias de videojuegos están persiguiendo su transformación en películas o series de TV. El caso más notorio es el de The Last of Us en HBO Max, aunque también se esperan producciones live action de Fallout y God of War en Amazon Prime Video; y hasta una película de Gran Turismo.

No obstante, la idea de llevar las aventuras de Sam Fisher al mundo radial podría no ser demasiado descabellada. Después de todo, el principal componente de la saga de Ubisoft es el sigilo, y es posible que la radio sea ideal para representarlo. Jugar con los silencios mientras los oyentes se imaginan el escenario, puede resultar más que atractivo.

¿Sobre qué tratará la adaptación radial de Splinter Cell?

Según explicó BBC, Tom Clancy’s Splinter Cell: Firewall seguirá la historia de un veterano Sam Fisher, quien se encuentra entrenando a una nueva generación de agentes para la división encubierta de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Sin embargo, tendrá que volver a la acción ante la reaparición de un asesino letal vinculado con su pasado.

Un dato importante a mencionar es que la adaptación radial de Splinter Cell será protagonizada por un elenco 100% británico. Por ende, el canadiense Michael Ironside —quien representó a Fisher en casi todas sus apariciones en los videojuegos— no volverá a repetir uno de sus trabajos más icónicos.

En esta oportunidad, Andonis Anthony será quien preste su voz a Sam Fisher. En tanto que Daisy Head interpretará a Sarah, su hija. El resto del reparto estará compuesto por Rosalie Craig, Sacha Dhawan, Nikesh Patel y Will Poulter.

De acuerdo con BBC, el drama radial de Splinter Cell se grabó en "audio binaural en 3D". Esto permitirá que el público obtenga una experiencia más inmersiva al escuchar los episodios con cualquier tipo de auriculares.

Sam Fisher llega a la radio, mientras se espera su regreso a los videojuegos

Tom Clancy’s Splinter Cell: Firewall se presenta como una suerte de tentempié para los fanáticos que llevan años esperando por el regreso de Sam Fisher al mundo de los videojuegos. No olvidemos que en diciembre de 2021 se anunció un remake del juego original, una noticia que ilusionó mucho a los seguidores de la saga.

La idea de Ubisoft es realizar el juego desde cero utilizando el motor gráfico Snowdrop, el mismo de Avatar: Frontiers of Pandora. Mientras que su guion sufrirá algunas modificaciones en comparación con el arco argumental original, para adaptarlo a los tiempos modernos.

No obstante, los desarrolladores ya se han topado con desafíos importantes. Entre ellos, la salida de David Grivel, quien oficiaba de director de esta reversión. El creativo abandonó Ubisoft tras 11 años, lo que ha significado un importante golpe a esta producción. Todavía se desconoce cuándo se lanzará esta nueva versión de Splinter Cell, pero todo apunta a que no será en el corto plazo.