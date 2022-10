El remake de Splinter Cell se ha topado con un obstáculo inesperado. David Grivel, quien oficiaba como director de la nueva versión del aclamado título que se lanzó en 2002, informó su alejamiento de Ubisoft tras 11 años. El realizador hizo el anuncio en los últimos días a través de su perfil en LinkedIn.

"Tras más de 11 años en Ubisoft, es momento de comenzar una nueva aventura", publicó Grivel. Por lo pronto, no hizo mención a qué motivo específico derivó en su partida, ni cuál será su destino; aunque sí agradeció al estudio por el tiempo compartido. "Desde Ubisoft Paris (Ghost Recon Future Soldier) hasta Ubisoft Toronto (Splinter Cell Blacklist, Assassin's Creed Unity, Far Cry Primal, 5 y 6, y el remake de Splinter Cell), he tenido la oportunidad de trabajar en muchas franquicias que amo como jugador. Por eso, quiero dar las gracias de todo corazón a todas las personas con las que trabajé en Ubisoft y decir 'au revoir'", indicó.

Todavía no queda claro cómo se verá afectado el desarrollo de la reversión del Splinter Cell original. Ubisoft aún no se ha manifestado públicamente sobre la salida de Grivel, por lo que se desconoce si designará como director a algún otro integrante del equipo, o si optará por contratar a un nuevo talento que llegue desde fuera de la compañía. Tampoco se sabe si la repentina partida del ejecutivo impactará en los tiempos de trabajo o en la hoja de ruta para futuros lanzamientos del estudio.

Ubisoft pierde al director del remake de Splinter Cell

El remake de Splinter Cell se oficializó en diciembre pasado y los detalles que se conocen al respecto son escasos. Como ya sucedió en Blacklist, el desarrollo del juego está exclusivamente en manos de Ubisoft Toronto; un dato que no es menor, considerando que el estudio de Montreal se encargó de los primeros seis títulos de la franquicia.

En cuanto al apartado técnico, la nueva versión se creará desde cero utilizando el motor Snowdrop de Ubisoft. Mientras que el guion sufrirá algunas modificaciones en comparación con la versión original, para adaptarlo a un público más moderno. Después de todo, ya pasaron 20 años desde su lanzamiento y el mundo ha cambiado mucho desde entonces.

Esto último ha generado preocupación sobre qué tan fiel será el remake al compararlo con el Splinter Cell original. De todas maneras, Ubisoft Toronto ha tratado de llevar tranquilidad al público. Matt West, productor del nuevo título, dijo que quieren asegurarse que el espíritu de los primeros juegos permanezca intacto. Al punto tal que el equipo de desarrollo ha adoptado el lema "Respeta las Gafas", por los anteojos de visión nocturna de Sam Fisher, como símbolo del esfuerzo por no cambiar los aspectos más celebrados de la producción original.

Por ello, también se ha mencionado que no se aplicarán grandes modificaciones a la jugabilidad. Esto significa que los escenarios continuarán siendo lineales y mantendrán el sigilo como la principal característica para que el protagonista cumpla sus objetivos.

El remake de Splinter Cell todavía no tiene fecha de lanzamiento confirmada, pero se espera que sea el primer título de la franquicia en una década. No olvidemos que, hasta ahora, el último juego de la saga fue Blacklist, que se lanzó en 2013 para PC, PS3, Xbox 360 y Wii U.