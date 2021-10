Si hiciéramos un listado con las grandes franquicias de videojuegos que han estado ausentes por mucho tiempo, Splinter Cell tendría su lugar asegurado. Han pasado casi diez años desde que Splinter Cell: Black List (2013) vio la luz en la PS3 y Xbox 360, y desde aquel entonces Sam Fisher no ha dado signos de vida; al menos no de la manera en que deseamos. Sin embargo, es posible que Ubisoft esté preparando su regreso.

La información proviene de Tom Henderson, una fuente bastante confiable en la industria de los videojuegos y que recientemente se unió a las filas de VGC. Según el leaker, Ubisoft dio luz verde a un nuevo título de Splinter Cell. El proyecto, sin embargo, estaría siendo desarrollado por un estudio ajeno a Ubisoft Montreal, que es el equipo habitualmente responsable de la saga.

Vale la pena mencionar que el desarrollo del nuevo Splinter Cell todavía se encuentra en una fase temprana. No obstante, Henderson da esperanzas de que el anuncio tenga lugar el próximo año. Ubisoft, al igual que muchas otras compañías de videojuegos, no son impropias a presentar juegos que todavía están a años de distancia. La editora francesa es un buen ejemplo de estas prácticas tras la visto con Beyond Good and Evil 2, que todavía no ve la luz.

Ciertamente, Splinter Cell "reapareció" en septiembre de 2020, cuando Ubisoft y Facebook anunciaron un juego exclusivo de Oculus VR. No obstante, al ser un título dirigido a una plataforma cuyo número de usuarios es significativamente menor al de las consolas, la realidad es que el anuncio decepcionó a muchos.

Ubisoft sabe que los jugadores desean el regreso de Splinter Cell

El pasado abril, Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, reconoció que son conscientes del interés que tiene la comunidad por el regreso de Splinter Cell. Eso sí, señaló que la franquicia debía evolucionar antes de plantearse un retorno.

"Cuando creas un juego, debes asegurarte de que vendrás con algo que será lo suficientemente diferente de lo que hiciste antes. La última vez que hicimos un Splinter Cell tuvimos mucha presión de todos los fans que decían: 'No lo cambien, no hagan esto, no hagan aquello', por lo que algunos de los equipos estaban presionados al trabajar. Ahora hay personas que están mirando la marca, cuidando de ella, así que en algún momento veremos algo, pero no puedo decir más que eso", declaró el directivo.