Ubisoft sigue apostando por las experiencias free to play, y su siguiente juego en este sector es el más ambicioso hasta la fecha —al margen de The Division: Heartline—. Su nombre es Tom Clancy's XDefiant, un shooter multijugador gratuito que seguramente te hará recordar a Call of Duty. No por su estilo visual, sino por adoptar las principales mecánicas que siempre han distinguido a la saga de Activision. Su rapidez y la vista en primera persona son un par de ejemplos.

Tom Clancy's XDefiant nos trasladará a un combate en arena de 6 vs. 6. Una de sus principales características es que ofrece distintas facciones, cada una inspirada en otras franquicias populares de la compañía francesa: Cleaners (The Division), Echelon (Splinter Cell) y Wolves (Ghost Recon), entre otras que se anunciarán más adelante. Cada una tendrá su propio estilo de juego gracias a una serie de habilidades únicas.

En este sentido, suena como una propuesta similar a la de los Hero Shooters. Sin embargo, Tom Clancy's XDefiant busca distanciarse de opciones como Overwatch y Valorant al ofrecer personalización de armas y clases. Sí, al estilo Call of Duty. Según Ubisoft, los jugadores tendrán a su alcance una buena cantidad de accesorios para alterar el comportamiento de las armas. Además, estas no estarán limitadas a facciones especificas.

Respecto a la oferta jugable de Tom Clancy's XDefiant, los desarrolladores prometen una amplia variedad de mapas y modos de juego. Entre ellos los clásicos "Dominio" y "Escolta", que habitualmente encontramos en otros First Person Shooters. Por lo visto en el primer tráiler, y aunque la editora francesa no sea vocal al respecto, es evidente que su misión es atraer a una parte del inmenso mercado de Call of Duty.

Los jugadores se sentirían familiarizados rápidamente con el gameplay y, lo más importante: Tom Clancy's XDefiant es gratis. Este elemento resultó ser la clave del éxito de propuestas como Fortnite y Call of Duty: Warzone. Ahora bien, un juego free to play también puede dar la falsa sensación de éxito durante los primeros meses. El verdadero reto es mantener el interés y ritmo de crecimiento por un periodo prolongado, una situación que Ubisoft tendrá que afrontar si realmente quiere ganarse una rebanada del pastel.

La beta de XDefiant arrancará el 5 de agosto en PC. Eso sí, solo para jugadores de Estados Unidos y Canadá, aunque en semanas posteriores se expandirá a más países y plataformas. Cabe mencionar que el shooter también llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S.