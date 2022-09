HBO Max y Sony han aprovechado el The Last of Us Day para liberar el primer tráiler de la esperada serie. Si bien es cierto que las compañías ya nos habían mostrado un breve avance en meses recientes, esta es la primera vez que podemos ver la hechura de la producción, que seguramente será la carta más importante de la mencionada plataforma para el primer semestre del próximo año.

Fiel a lo que vimos en el videojuego de PlayStation que vio la luz durante 2013, la serie de The Last of Us intenta retratar un mundo completamente colapsado y sumergido en el desastre. La pandemia, originada por la cepa del hongo Cordyceps, provocó que gran parte de los humanos se convirtieran en temibles criaturas caníbales. Los supervivientes, por su parte, intentan salir adelante en los refugios; lugares donde se protegen de los infectados y, también, de otros humanos que pretenden aprovechar el caos para obtener una posición de poder.

En medio de la ruina conocemos a Joel, quien tras sufrir una tragedia familiar es encomendado para una misión: acompañar y proteger a una menor, de nombre Ellie, hasta el refugio de las Luciérnagas, una milicia ubicada a las afueras de Boston. Joel, sin embargo, no conocía la importancia de su objetivo hasta que descubre que Ellie es inmune al virus y protegerla podría ser clave para encontrar una cura. Evidentemente, la travesía que les espera está llena de peligros.

The Last of Us está en las mejores manos

Si bien se sabe que la serie de The Last of Us respetará gran parte del argumento de la propuesta jugable, algo que queda evidenciado en el primer tráiler, desde la producción ya habían avisado que se tomaron algunas libertades creativas para poder crear una adaptación a la altura de lo esperado. Después de todo, es casi imposible reflejar lo sucedido en el juego al ser un medio de entretenimiento completamente diferente.

The Last of Us ha generado una gran expectación. No solo por estar basada en uno de los mejores videojuegos de la época moderna, sino también porque HBO Max no ha escatimado recursos en su rodaje. A mediados del año anterior, te dimos a conocer que la producción cuenta con un presupuesto considerable. En concreto, al menos 10 millones de dólares para cada episodio, lo que la convierte en una de las series más caras en la historia de HBO.

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos como Matrix y Dune. Suscríbete a HBO Max y ahorra

Aunado a lo anterior, The Last of Us se encuentra en las mejores manos posibles. Primero, en las de Craig Mazin, a quien posiblemente ubicas por ser el showrunner de la aclamada ‌Chernobyl. El susodicho, además, está acompañado por Neil Druckmann, una de las mentes maestras detrás de los videojuegos de Naughty Dog. Si no surge ningún imprevisto en el camino, The Last of Us llegará durante la primera mitad de 2023.