Tras la fallida compra por parte de NVIDIA, el futuro de ARM aún no ha sido definido. Softbank, su dueña, ha manifestado públicamente su intención de que se vuelva pública y comience a cotizar en la bolsa —en Nasdaq, más específicamente—, aunque Reino Unido se resiste a la idea. Sin embargo, un camino diferente podría abrirse para la firma diseñadora de chips de la mano de Samsung. Y los rumores de una posible compra no se han hecho esperar.

Bloomberg reporta que Masayoshi Son, CEO de Softbank, planea viajar a Corea del Sur para discutir una posible "alianza estratégica" entre ARM y Samsung. Por lo pronto, se desconocen los parámetros de este potencial acuerdo, aunque es lógico pensar que pueda comenzar a generar algunos resquemores dentro de la industria de los semiconductores.

Después de todo, uno de los elementos que caracteriza a ARM —y que terminó siendo crucial para condenar su adquisición por parte de NVIDIA— es su "neutralidad". Esto significa que sus tecnologías y desarrollos están al alcance de todos aquellos dispuestos a licenciarlos, sin privilegios.

¿Puede Samsung comprar ARM?

Como dijimos, es lógico que el acercamiento entre ARM y Samsung pueda provocar recelo entre otros grandes nombres del sector. Más aún si se tienen en cuenta las recientes declaraciones de Lee Jae Yong, el vicepresidente y heredero de la firma surcoreana, quien acaba de regresar de una extensa gira que lo llevó por México y Reino Unido, entre otros países.

Según reporta EDaily, en su arribo a Seúl, el ejecutivo indicó lo siguiente: "El propósito principal de este viaje fue alentar a nuestros empleados que están trabajando arduamente por la empresa y por nuestro país en un entorno difícil por venir. No me reuní con ARM en esta visita al Reino Unido. Quizás el próximo mes, el presidente de SoftBank, Son, esté en Seúl. Pero no sé si hará la propuesta primero".

Las declaraciones del directivo, recientemente indultado tras sus escándalos de corrupción, son más que elocuentes. Esto no quiere decir que ya se hayan sentado las bases para anunciar una nueva adquisición de la noche a la mañana. Aunque tampoco habría que sorprenderse si así fuera, considerando que hace poco Samsung reveló un ambicioso plan para invertir 356.000 millones de dólares hasta 2026. El mismo se enfocará en áreas como el desarrollo de chips, inteligencia artificial, robótica y farmacia, entre otras.

La industria de los semiconductores, otra vez en alerta

Si finalmente se oficializa la intención de Samsung de comprar ARM, obtener la aprobación del acuerdo no será sencilla. No olvidemos que cuando NVIDIA lo intentó, no solo se topó con un sinfín de obstáculos regulatorios, sino también con la oposición de grandes corporaciones como Microsoft, Google y Qualcomm.

De hecho, hace poco el CEO de Qualcomm propuso armar un consorcio para comprar ARM y mantenerla neutral. Sin embargo, la idea podría haber quedado trunca tras la reciente demanda de la firma diseñadora de chips contra los estadounidenses.