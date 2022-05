Samsung tiene planes muy ambiciosos para los próximos cinco años y por ello ha anunciado que invertirá 356.000 millones de dólares hasta 2026, inclusive, para fortalecer algunos sectores estratégicos. Entre ellos se destacan el desarrollo de semiconductores y áreas como robótica, telecomunicaciones, inteligencia artificial y la industria farmacéutica.

Según reporta The Korea Herald, el plan también comprende la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo en Corea del Sur durante el mismo período. Del total, unas 80.000 posiciones laborales serán cubiertas por la propia corporación, en la que es (hasta ahora) la iniciativa de este tipo más grande en su historia.

El nuevo monto a invertir es un 30% mayor al que Samsung destinó al período comprendido por los últimos cinco años; además, se espera que alrededor del 80% del mismo quede dentro del territorio surcoreano.

Por lo pronto, no se ha hecho mención a cómo se repartirán los 356.000 millones de dólares que Samsung ha comprometido. No obstante, ya se ha dado a entender que una buena parte de la inversión se destinará al área de investigación y desarrollo de semiconductores. La compañía quiere acortar distancias con TSMC, tanto en diseño como en fabricación de chips.

Uno de los objetivos principales de Samsung en este campo es comenzar a producir masivamente sus chips de 3 nanómetros. De no mediar inconvenientes, habría más novedades al respecto en los próximos meses. No olvidemos que el proceso de 4 nanómetros no le ha dado los resultados esperados, costándole la continuidad de desarrollos muy importantes; y recientemente se conoció que planea aumentar hasta un 20% el precio de los chips fabricados bajo contrato.

El 6G ya está en la mira de Samsung

Photo by Valentyn Chernetskyi on Unsplash

Otro dato novedoso con respecto al plan de inversión de Samsung es que también planea profundizar el desarrollo de nuevos chips para superordenadores; así como expandir su presencia en el campo de la robótica y la aplicación de inteligencia artificial.

En el apartado de telecomunicaciones, en tanto, los surcoreanos tienen en el punto de mira el desarrollo de la tecnología 6G. Si bien en muchos países las redes 5G aún son una utopía, Samsung quiere tener la ventaja en la creación del próximo estándar de comunicaciones.

Por otra parte, Samsung también promete utilizar la inversión multimillonaria para ampliar la capacidad de producción de su área farmacéutica. Además, según The Korea Herald, también apunta a "diversificar su cartera de productos biosimilares".

Como contracara, un punto que ha llamado la atención ha sido la nula mención al negocio de baterías para coches eléctricos y su injerencia dentro de este plan de inversión. Una cuestión llamativa, en especial porque Reuters ha reportado recientemente sobre la incipiente alianza entre Samsung SDI y Stellantis para instalar una fábrica de baterías en Estados Unidos.

Que Samsung tiene un dedo en cada arista de la industria tecnológica moderna, no es nuevo. Sin embargo, no deja de ser impactante que se comprometa un desembolso económico tan importante en un contexto de incertidumbre internacional propiciada por el aumento de la inflación, los rebrotes de coronavirus y la guerra entre Rusia y Ucrania.