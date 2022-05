Menos de medio año después de la presentación del Snapdragon 8 Gen 1, Qualcomm dio a conocer una actualización de su SoC insignia, bautizada como "Plus". El nuevo hardware llega con la promesa de interesantes mejoras de rendimiento, como sucede habitualmente con este tipo de lanzamientos intermedios. Sin embargo, lo más importante no tiene que ver con las especificaciones en sí, sino con un drástico cambio en su fabricación.

Qualcomm ha optado por alejarse de Samsung e inclinarse por los servicios de fundición de TSMC. Así, de la mano de los taiwaneses, ha evolucionado en la faz técnica, pudiendo introducir mejoras tanto a nivel de CPU como de GPU.

Un punto importante a tener en cuenta es que los Snapdragon 8 Gen 1 y Snapdragon 8 Plus Gen 1 son exactamente iguales en prácticamente todos los aspectos. Donde sí difieren es en la velocidad del reloj del procesador y la gráfica, y no se trata de algo menor.

El Snapdragon 8 Gen 1 tiene un núcleo Cortex-X2 a 3.0 GHz, tres Cortex-A710 a 2.5 GHz y cuatro Cortex-A510 a 1.8 GHz. Mientras que en el Snapdragon 8 Plus Gen 1 las velocidades son de 3.2 GHz en Cortex-X2, 2.8 GHz en los Cortex-A710 y 2.0 GHz en los Cortex-A510; y a eso hay que sumarle un incremento del 10% en la velocidad del reloj de la GPU Adreno, aunque por ahora Qualcomm no ha dado más precisiones al respecto.

Según explica AnandTech, dicho incremento en el rendimiento responde al cambio de la línea de producción. Al igual que su predecesor, el Snapdragon 8 Plus Gen 1 ha sido fabricado mediante un proceso de 4 nanómetros, pero los esfuerzos de TSMC han dado mejores resultados que los de Samsung. Los SoC fabricados por la firma surcoreana se han topado con distintos inconvenientes, entre ellos un consumo de energía mayor al esperado.

De hecho, Qualcomm asegura que ha optimizado hasta un 30% el consumo energético del Snapdragon 8 Plus Gen 1 en comparación con la versión anterior. Y si bien dicho porcentaje no sería del todo realista (no tiene en cuenta las velocidades de reloj máximas más altas del SoC), sí consumiría un 15% menos en tareas cotidianas que el Snapdragon 8 Gen 1.

Qualcomm se inclina por TSMC para el Snapdragon 8 Plus Gen 1

Que Qualcomm le confíe la producción del Snapdragon 8 Plus Gen 1 a TSMC es un golpe importante para Samsung. Aunque analizando lo ocurrido en los últimos meses, no es una sorpresa total.

Los problemas de Samsung con su proceso de 4 nanómetros no se han limitado al SoC de Qualcomm. La propia compañía también los ha sufrido con el chip Exynos 2200, que ha generado una enorme expectativa pero no ha dado los resultados esperados. Recordemos que a comienzos de este año se rumoreó que ningún móvil de la línea Galaxy S22 lo utilizaría, por inconvenientes de rendimiento y temperatura. Esto finalmente no ha sido así, pero el chip ha estado lejos de cumplir con la altísima expectativa generada por su alianza con AMD.

Tengamos en cuenta, además, que TSMC ha utilizado su proceso de 4 nanómetros para producir el MediaTek Dimensity 9000. Dicho SoC ha presentado un rendimiento formidable, igualando o incluso superando los benchmarks del Exynos 2200 y el Snapdragon 8 Gen 1. Al punto tal que incluso se ha dejado entrever que podría ser parte de la línea Galaxy S23 el próximo año. No sería extraño, entonces, que esto también influyera en Qualcomm para entregarle la producción del Snapdragon 8 Plus Gen 1 a los taiwaneses.

Se espera que el Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 debute este año con móviles de Xiaomi, Motorola, ASUS, realme y OnePlus, entre otras marcas.