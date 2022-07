Thor: Love and Thunder acaba de estrenarse en cines. Después de años de esperar la nueva película de Marvel, por fin hemos podido analizar a profundidad. No obstante, sabemos que muchos ven estas películas solo para pasar un buen rato, por lo que si eres uno de ellos, seguro que te saltaste algún que otro detalle.

Aunque no son detalles demasiado importantes, sí que le añaden mucho más trasfondo al Universo Cinematográfico de Marvel. Es gracias a ellos que siempre logran sorprendernos con divertidos e inesperados cameos, y Thor: Love and Thunder no ha sido la excepción.

Por esto, hoy te dejamos ocho pequeños detalles que seguro te perdiste mientras veías Thor: Love and Thunder. Desde la relación entre personajes relevantes, hasta los pequeños tatuajes en el cuerpo del Dios del Trueno. Por supuesto, hay spoilers adelante.

Thor, Korg y el dios caído

Esta escena no es fácil de perder en la película. Tras una señal de alarma emitida por Sif, Thor y Korg deciden transportarse hasta un mundo distante y frío para investigar. Tal parece ser que Gorr se ha cobrado una nueva víctima.

Desde la distancia, Thor y Korg ven el enorme cadáver caído de un dios. Esta escena es impresionante en Thor: Love and Thunder, y tiene un origen bastante curioso. Se trata de un guiño al pasado de nuestro héroe favorito.

Esta escena en específico, bebe directamente de los cómics de Thor. Dibujado por Esad Ribic, y escrito por Jason Aaron, podemos ver al Dios del Trueno parado en solitario sobre una roca. Mirando al frío cuerpo de un dios caído en un mundo extraño.

Nick 'Furry'

No, no lo hemos escrito mal. Aparentemente, una de las escenas de la película revela que nuestro querido Thor ha agendado a Nick Fury de una forma diferente en su teléfono.

En una de las escenas, vemos a Nick intentando contactar con el Dios del Trueno. Cuando Thor ve la llamada en la pantalla de su móvil, el nombre Nick 'Furry' aparece. Un detalle divertido, más que interesante. Una pista sobre los pasatiempos del queridísimo Nick.

Thor tiene lugar en 2023

Así es. Aunque en ningún momento de la película se confirma la fecha, esto es bastante fácil de adivinar. En una de las escenas de Thor: Love and Thunder, el héroe en persona se reúne finalmente con Jane Foster. Es aquí cuando le dice a la heroína que han pasado ocho años, siete meses y seis días desde la última vez que se vieron.

Tomando en cuenta que la última vez que ambos personajes se vieron fue en el año 2015, todo parece ser blanco y en botella. Los cálculos arrojan que Thor: Love and Thunder tiene lugar en el año 2023.

Un personaje tiene un afiche de Thanos en su habitación

Probablemente, el equivalente multiversal a tener un póster de cierta figura histórica que empieza por H... Sí, en Nuevo Asgard podemos ver brevemente la habitación de Axl, hijo de Heimdall. En ella, se ve claramente la imagen de Thanos en un afiche de su cuarto.

Esto no es todo. También tiene un póster de la icónica banda Guns N' Roses colgado en una de las paredes. Una muestra de que el arte traspasa fronteras, nacionales o universales.

Los tatuajes de Loki en el cuerpo de Thor

Thor es sentimental por naturaleza. A pesar de los altos y bajos de su relación con Loki, el dios de las mentiras, el héroe guarda un gran cariño por su hermano.

Recordemos el fatal destino que sufrió este personaje a manos de Thanos. Ahora, parece que Thor ha decidido recordarlo por siempre tatuándolo en su cuerpo. En la escena donde vemos al dios desnudo y encadenado, se reflejan en su espalda varias marcas que rezan "RIP Loki", la palabra "Brothers" y un corazón rojo, una flor, un estandarte y un rollo de papel.

Por supuesto, es imperdible el tatuaje con los icónicos cuernos de Loki que Thor tiene en el centro de su espalda.

¿Infinity stones? Mejor 'Infinity Conez'

Parece que en Nuevo Asgard encontraron una nueva forma de lidiar con el trauma que dejó Thanos.

En una de las escenas vemos a Valquiria —versión rey— cortar un gran lazo para inaugurar una heladería llamada "Infinity Conez". Un clarísimo guiño a las "Infinity Stones" que tanto esfuerzo le tomó a Thanos reunir.

Quién es Love y quién es Thunder

Probablemente creerás que esto es obvio. Sin embargo, estarás cometiendo un "error" por asociación. Ponemos "error" entre comillas porque seguro lo habrás asociado correctamente, pero nunca es tarde para confirmar tus teorías.

Aunque en la película nunca se definió quién era Love y quién era Thunder, una entrevista a Chris Hemsworth, el actor habla sobre el papel que interpreta su propia hija en Thor: Love and Thunder.

"Mi hija está allí también", comenta a Kevin McCarthy, "interpreta el papel de Love". Ya está, ahora puedes dormir en paz.

Mjölnir y la promesa de Thor a Jane

Otra de las cuestiones que la película no aborda en profundidad es sobre la Poderosa Thor. ¿Por qué le hace caso el Mjölnir a Jane? Pues parece que esta respuesta se remonta a uno de los tantos tiempos en los que Thor y Jane estuvieron en una relación.

Mediante un flashback, vemos a Thor hacerle un juramento a su martillo. En él, le pide al Mjölnir que siempre proteja a Jane. Esto, aparentemente, es suficiente para que la humana pueda utilizar la poderosa arma mitológica en tiempos de necesidad.