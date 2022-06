Se estima que Thor: Love and Thunder es la película más importante dentro de los recientes estrenos del Universo Cinematográfico de Marvel. La producción, protagonizada por Chris Hemsworth y dirigida por Taika Waititi, podría conectar distintos elementos de las anteriores fases de la narrativa con la actual. Aun así, esto podría no implicar una duración muy prolongada.

A partir de este lunes 13 de junio, algunas cadenas de cine comentarán a disponer entradas en preventa para Thor: Love and Thunder. A través de esta opción se ha ido revelando la duración que tendrá la película. En particular, la estimación se hace a partir del registro que AMC y Cineworld han ofrecido. La cuarta entrega sobre el Dios del Trueno tendrá una duración de 1 horas y 59 minutos.

La duración de la película, según detalla el portal especializado Comic Book, la ubica como uno de los lanzamientos más cortos en los últimos años dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Thor: Love and Thunder, solo se posiciona por delante de Ant-Man: and the Wasp, que tuvo una duración de 1 hora y 58 minutos. Aun así, las palabras de su director en relación con el film invitan a mantener las expectativas: “Esta película es la cosa más loca que he hecho”.

La duración de Thor: Love and Thunder

Por detrás de Thor: Love and Thunder, quedan las siguientes películas en cuanto a duración:

Thor: Love and Thunder es una extraña especie dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Mientras las narrativas de Iron Man y Capitán América alcanzaron tres producciones, el Dios del Trueno tendrá una cuarta. Se intuye que la producción será una suerte de antesala a Guardianes de La Galaxia Vol 3. y puede que también influya o deje algunas referencias relacionadas con otras producciones.

Aún no está claro si Chris Hemsworth seguirá formando parte del Universo Cinematográfico de Marvel en posteriores producciones. Thor: Love and Thunder servirá para presentar a Mighty Thor, interpretada por Natalie Portman en el papel de Jane Foster. La película se estrenará el próximo 8 de julio.