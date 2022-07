Cuando uno piensa en los gustos de un director de cine, normalmente se enfoca en las películas de otros colegas suyos, en aquellas que les han influido para realizar sus propias contribuciones. Pero nos olvidamos de que hay otras artes que se pueden dejar sentir en su obra, desde la narrativa literaria y lo pictórico hasta la música. Por ello, no nos debería sorprender que en Thor: Love and Thunder (2022) se escuchen varias canciones de Guns N’ Roses.

Si os gustó oír “Immigrant Song”, del álbum Led Zeppelin III (1970), durante la secuencia más potente de Thor: Ragnarok (2017), en su secuela está “November Rain”, incluida en Use Your Illusion I (1991), para otras circunstancias similares de la continuación. “Cuando empezamos, siempre supimos que queríamos ese momento de escena de batalla mientras sonaba”, explica Taika Waititi. “Entonces uno de nuestros muchachos dijo: «¿No crees que necesitamos más canciones?»”.

“Vengo de una experiencia cinematográfica independiente, y si obtienes diez segundos de una canción famosa, tienes suerte”, continúa el cineasta. “Y luego fue como: «¡Deberíamos tener más canciones de Guns N’ Roses! Canciones de Guns N’ Roses y un [personaje] llamado Axl... ¿Crees que necesitamos como otras tres?»”. Y añadieron a Thor: Love and Thunder ese número: “Welcome to the Jungle”, “Paradise City” y “Sweet Child O’ Mine”, de Appetite for Destruction (1987).

‘Thor: Love and Thunder’ y el amor de Taika Waititi por Guns N’ Roses

Marvel Studios

Las piezas musicales de la banda californiana, que fundaron el vocalista Axl Rose y el guitarrista Izzy Stradlin en 1985, no son las únicas que Taika Waititi ha utilizado en la cuarta aventura del Dios del Trueno. También nos acarician los oídos otras de Enya, Ginger Johnson, Michael Raphael, ABBA, Mary J. Blige, Ciara y Dio. Porque el realizador escucha de todo desde su juventud. “A una edad temprana, me gustaba mucho AC/DC y, después, Guns N’ Roses”, y “esa mezcla con Public Enemy y Anthrax”.

“Ya era un gran fanático de Public Enemy y Metallica... a principios de los noventa”, prosigue el responsable de Thor: Love and Thunder. “Cuando estaba en la escuela, básicamente, esos son los dos géneros musicales que escuchaba, solo metal y rap. Y así fue la banda sonora de mi infancia”. Por otro lado, recuerda que tenía el álbum recopilatorio No Alternative (1993) de rock alternativo, y los del grupo neozelandés Straitjacket Fits, y que su predilecto era el estadounidense Jane’s Addiction, cuya camiseta se ponía.

“Aún voy a casa tarde en la noche y, en lugar de entrar en Pornhub, voy y veo viejos vídeos musicales de Guns N’ Roses porque amaba a la banda”, reconoce Taika Waititi. “Pero creo que todavía estoy enamorado de esta cuando era de la banda, esa banda: el vídeo musical de “Paradise City”, con cosas como cuando el cabello era largo y había sido cepillado”. Con lo que le encantan las composiciones de los de Alx Rose, no puede extrañarnos que las haya metido en Thor: Love and Thunder.