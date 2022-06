Durante los últimos años, diversos medios han expuesto las deficientes medidas de Pornhub para evitar que vídeos sexuales con menores, o pornografía no consentida sin distinción de edad, se publique en su plataforma. Esta semana, The New Yorker echó más leña al fuego al compartir un contundente reporte que nuevamente deja en evidencia los insuficientes esfuerzos de la web pornográfica. Esta vez, no obstante, la información ha cimbrado su cúpula directiva. Feras Antoon y David Tassillo, CEO y COO de Pornhub, respectivamente, renunciaron el 22 de junio.

La información de The New Yorker cuenta con testimonios de menores que han sufrido la publicación —no consensuada— de fotos y vídeos íntimos. En algunos casos, de hecho, fueron extorsionados por quienes poseían el material. Si bien hasta este punto Pornhub todavía no estaba involucrada, tarde o temprano el contenido llegó a dicha plataforma porque el sistema de moderación no hizo nada para evitarlo.

Fueron las propias víctimas quienes tuvieron que solicitar la retirada de los vídeos de forma manual. El problema, claro, es que en internet es muy complicado frenar la difusión de contenido una vez publicado. Aunque Pornhub lo eliminaba tras la solicitud, no tardaba mucho en reaparecer. Esto demuestra que la plataforma ni siquiera tiene un sistema capaz de bloquear el material que ya había sido eliminado previamente.

Encontrar contenido ilegal no es complicado. Según Sunday Times, las empresas que se publicitan a través de Pornhub cada día están más preocupados porque sus anuncios pueden aparecer al lado de imágenes o vídeos que, en teoría, están prohibidos por la propia política de la web de pornografía. Estas empresas tienen a empleados cuyo objetivo es verificar si, efectivamente, existe el riesgo de ver un anuncio junto a material ilegal. Para su "sorpresa", en Pornhub pueden hallar contenido ilícito "en cuestión de minutos".

Otro tema preocupante es la facilidad que existe para, por ejemplo, iniciar un directo en Pornhub. La plataforma no revisa la identidad de la persona responsable de la transmisión, tampoco su edad y muchos menos el tipo de contenido que está transmitiendo. Desde luego, las redes de trata de personas —incluyendo explotación infantil— se han aprovechado de estas flaquezas para llevar a cabo sus actividades.

Renuncias y despidos sacuden Pornhub

Si bien en el pasado ya habíamos visto otros reportes igual de alarmantes, ninguno había tenido un efecto tan determinante en Pornhub como la de The New Yorker. Primeramente, la compañía perdió a dos figuras clave: el director ejecutivo y el director de operaciones. En ambos casos se presentó una renuncia.

"Antoon y Tassillo dejan las operaciones diarias de MindGeek [propietaria de Pornhub] después de más de una década en posiciones de liderazgo en la empresa. Con la compañía posicionada estratégicamente para el crecimiento a largo plazo, el equipo de liderazgo ejecutivo de MindGeek ejecutará las operaciones diarias de forma provisional, con una búsqueda de reemplazos en curso.

MindGeek menciona, además, que la salida de los dos directivos se planeó desde principios del presente año. Dada la reputación actual de Pornhub, es difícil creerles.

Los cambios en Pornhub van más allá de la cúpula. The Globe and Mail reporta que esta semana inició una ola masiva de despidos. MindGeek señala que esta situación se debe a "un intento de reducir costos después de sufrir caídas en los ingresos desde 2020".

¿A qué se deben esta caída económica si el tráfico de la web sigue en lo más alto? Pues a que muchos anunciantes están abandonando el barco por la deficiente moderación de contenido. Nadie quiere que su marca se relacione con un vídeo ilegal…

Promesas que quedaron en nada

En diciembre de 2020, cuando la plataforma estaba en niveles de tráfico descomunales debido a la pandemia, introdujeron una nueva política que tenía como fin detener la pornografía infantil. En ese momento, prohibieron subir vídeos a cuentas no verificados y eliminaron la opción de descargar material. Asimismo, prometieron seguir dedicando esfuerzos en la creación de normativas para detener la subida de contenido ilegal.

"En Pornhub, nada es más importante que la seguridad de nuestra comunidad. Nuestros valores fundamentales, como la inclusión, la libertad de expresión y la privacidad, solo son posibles cuando nuestros usuarios confían en nuestra plataforma. Es por eso que siempre nos hemos comprometido a eliminar el contenido ilegal, incluido el material no consensuado y el material de abuso sexual infantil. Toda plataforma en línea tiene la responsabilidad moral de unirse a esta lucha y requiere una acción colectiva y una vigilancia constante."

Un año y medio después, el panorama sigue exactamente igual. No hacen respetar su política y, aunque incluso han recurrido a la tecnología biométrica para verificar cuentas, no hay signo alguno de mejora en la plataforma de pornografía más popular del mundo.