Estaba cantado que el cineasta Taika Waititi repetiría tras Thor: Ragnarok (2017) en el Universo Cinematográfico de Marvel, pues el filme es quizá su entrega más divertida junto con los dos volúmenes de Guardianes de la Galaxia, dirigidos por el estadounidense James Gunn (2014, 2017). Así que el próximo mes de julio podremos disfrutar de una nueva ración de su trabajo superheroico con Thor: Love and Thunder (2022), cuyo teaser se ha lanzado recientemente.

Si uno, como seguidor de las aventuras marvelitas, recuerda esa secuencia sensacional de lucha de su primer largo sobre el Dios del Trueno, al que Chris Hemsworth ha encarnado antes desde Thor (2011) en ocho ocasiones, para la que el neozelandés utilizó un tema de Led Zeppelin, el cañero “Immigrant Song” (1970), no puede sorprendernos que en este avance de su nueva película se escuche la canción “Sweet Child o’ Mine”, de Guns N’ Roses (1987).

Pertenece al primer álbum de la banda de hard rock californiana, titulado Appetite for Destruction, constituye su único número uno en Estados Unidos, en el que permaneció dos semanas durante el tórrido verano de 1988 y, en octubre de 2019, se convirtió en la primera ochentera en alcanzar los mil millones de visionados en YouTube. Así que no es una obra desconocida, y está en el teaser de Thor: Love and Thunder por el romance del superhéroe y la Jane Foster de Natalie Portman.

‘Thor: Love and Thunder’ según Guns N’ Roses

Marvel Studios

Tal como nos explica Courtney Mason en Screen Rant, la canción de Guns N’ Roses “fue escrita por el líder, Axl Rose”, como una balada “para su futura esposa, Erin Everly”. Y, puesto que buena parte del cuarto filme sobre el hijo del Odín de Anthony Hopkins aborda el regreso de su “antiguo interés amoroso” después de que quedara relegado sin demasiadas explicaciones desde Thor: El mundo oscuro (2013), esta música “podría señalar un resurgimiento de la relación de los dos”.

Pese a los años que han transcurrido sin verse siquiera, tal vez aún queden brasas entre ambos; y “Sweet Child o’ Mine” se refiere a que estos sentimientos le brindan un refugio agradable. “Su pelo me recuerda / a un lugar cálido y seguro, / donde como un niño me escondería / y rezaría para que el trueno / y la lluvia / pasaran de largo silenciosamente”. Y, si el Dios del Trueno parece querer retirarse en Thor: Love and Thunder, esta letra de Guns N’ Roses tiene mucho sentido.