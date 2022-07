Thor: Love and Thunder se estrenó, dividió a la crítica y a la audiencia, además de convertirse en el gran éxito de fin de semana. Pero, como si eso no fuera suficiente, también incluyó a nuevos personajes en el ya amplio Universo cinematográfico de Marvel. Uno de ellos fue durante las escenas poscréditos y, al parecer, tendrá una considerable relevancia a futuro. Pero otro fue parte de la trama de manera más o menos sutil. Aun así, se trata de la llegada al live action de una de las entidades más poderosas del mundo del cómic de La Casa de las Ideas. Eternity, la criatura que contiene todos los mundos e historias de Marvel, acaba de hacer su aparición en la gran pantalla.

Se trata de una decisión curiosa del director Taika Waititi. En el argumento de la película, Eternity es un lugar que puede conceder un deseo trascendental al primero que logre llegar a él. Pero en realidad, Eternity es mucho más que un espacio, aunque en cierta forma podría concebirse así. En el mundo del cómic, Eternity es una entidad que contiene a todas las historias de Marvel. De hecho, es una especie de encarnación del universo del cómic de La Casa de las ideas. De ahí que su apariencia sea la de una criatura antropomórfica que contiene galaxias, planetas, lugares y estratos del cosmos. Más allá además de su evidente simbología, es uno de los seres más poderosos del Universo Marvel.

Marvel Studios

Waititi prescindió de la idea de una versión de Eternity consciente. En lugar de eso, mostró un espacio hacia el cual se puede acceder gracias a Stormbreaker. Siempre según el film, el lugar se encuentra cerca de Vormyr, el hogar de Soul Stone. Por singular que parezca, el reino de Eternity incluso se asemeja al interior de Soul Stone. No obstante, en el cómic, este ser cósmico es mucho más poderoso que los dioses. De hecho, lo es más que cualquier otra criatura que se haya mostrado en el universo cinematográfico de Marvel. Tanto en el film en el cómic, Eternity se encuentra más allá del tiempo y el espacio en el cosmos de Marvel. Lo que supone otra región inexplorada del multiverso, aunque la película no especula sobre el particular ni tampoco, profundiza en la idea. Aun así, Eternity se muestra de forma muy similar a los cómics: una criatura o al menos, su efigie, que contiene al universo en sí mismo. Y también, a la manera en que se analiza y se profundiza sobre el tiempo y el poder en Marvel.

Una larga y extraña historia de poder que Thor: Love and Thunder muestra a medias

Eternity apareció por primera vez en Strange Tales # 138 de 1965. Creado por Stan Lee y Steve Ditko en Strange, si primera historia relató como el Doctor Strange le suplicó poder para vencer a Dormammu. Eso estableció su naturaleza como ente más allá del tiempo y la realidad, además de dejar claro que solo aparece en conflagraciones de especial peligro. Un punto de enorme interés sobre Eternity es que, de hecho, podría ser un agregado sustancial a la idea de tiempo y poder en Marvel. Dos conceptos que han formado parte sustancial de la fase cuatro de La Casa de las Ideas.

Eternity, tal y como su nombre lo indica, encarna el concepto de eternidad en Marvel. Pero más que eso, es el límite de todo lo creado, existente o que existirá. De hecho, en el cómic podría considerarse a Eternity como la versión marvel del Éter en varios ciclos mitológicos distintos. Origen mismo de todo lo creado, es también un entidad que toma poder todo de lo existente.

En las historias de Marvel, Eternity tiene una hermana, Infinity. Una criatura, que a su vez, es la encarnación de cada cosa viva en el universo del cómic de la editorial. Tanto uno como el otro, son criaturas conscientes que tienen una considerable autoridad en el mundo de La Casa de las Ideas. Y aunque hay pocas historias que les incluyan, suelen aparecer en momentos de especial gravedad. Lo mismo que los Celestiales — que ya fueron presentados en Los Guardianes de la Galaxia y Eternos — y El tribunal viviente. Todos juntos forman una versión simplificada y adaptada al mundo del cómic de los Titanes y otras criaturas primordiales de varias mitologías distintas.

Un dato curioso: hay una versión de Eternity y también de Infinity en todos los mundos del multiverso de Marvel. Lo que implica que cada universo es por completo autónomo, creado de origen y con su propia historia independiente. Lo que quiere decir que ambas entidades — que en cierta forma, son la memoria viva del universo — se enlazan entre sí como algo más grande y trascendental. Tanto como para que cada uno de sus hijos encarne directamente un aspecto de la existencia. Algunos de ellos abarcan expresiones abstractas del ser — como Empathy, Eulogy, Expediency, Entropy, Epiphany — como ideas más elaboradas como Enmity y Eon.

El futuro de Eternity en el Universo cinematográfico de Marvel

Por ahora, Thor: Love And Thunder mostró a Eternity como un espacio más que como una criatura. Pero como cada línea de la realidad tiene una versión de la criatura, la idea podría modificarse en el futuro. De hecho, existe la posibilidad de que volvamos a ver una versión de Eternity más parecida a la del cómic. Tradicionalmente, Eternity tiene conexiones directas con varios héroes de La casa de las Ideas.

De hecho, Eternity puede otorgar el título de Capitán Universo, con lo que establece conexiones con diversas criaturas. En el mundo del cómic, desde Spider-Man hasta Daredevil, Hulk y Silver Surfer, han llevado el manto del vínculo con la criatura. Lo que podría indicar que quizás, a mediano plazo y en alguna de las facetas del Multiverso, la criatura podría manifestarse de esa manera.

Por otro lado, el cómic también narra la existencia de la Máscara de la Eternidad. Se trata de un artefacto tallado en la misma sustancia que forma el cuerpo de Eternity y que otorga poderes a quien la usa. Un secreto ancestral que ha pasado de mano en mano y de generación en generación en Marvel. Pero uno de los aspectos de mayor interés del personaje, podría enlazar su existencia misma con el futuro de Marvel.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra

En 2015 y después de los sucesos narrados por la historia que rodea a Secret Wars, Eternity fue considerado directamente como la encarnación del Multiverso. Recibió el nombre de Primer Firmamento y aunque sigue siendo una criatura misteriosa al margen de la realidad, tiene mayores implicaciones en los argumentos. Con Kevin Feige dejando entrever que es probable que la historia de Secret Wars sea de considerable importancia a futuro, ¿veremos un capitán Universo? Más intrigante aún ¿aparecerá la máscara de Eternity en algún punto del futuro? Solo resta esperar.