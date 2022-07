Thor: Love and Thunder ya está aquí y, como se esperaba, causó una pequeña/gran revolución en el Universo Cinematográfico de Marvel. Sin estar emparentada con el Multiverso, logró interconectar todos los personajes de la subfranquicia. Además, dotarlos de una nueva tridimensionalidad que convirtió a la película — en especial, su interesante tercer acto — en una experiencia emocional.

Pero como suele ser tradicional en las entregas del Universo Cinematográfico de Marvel, también hizo algo más: presentar a un nuevo personaje, que se esperaba pudiera llegar a la pantalla antes o después. Pero su aparición ha sido apoteósica y con una misión. La de enfrentarse a Thor, antes o después. Lo que no solamente asegura la continuidad de la historia del dios asgardiano, sino que muestra casi de manera integral a su villano.

Se trata de Hércules, hijo de Zeus. El personaje recibe el encargo de su divino padre de matar a Thor después de que el dios asgardiano le venciera en una lucha mano a mano en Thor: Love and Thunder. Y para sorpresa de buena parte de la audiencia, el personaje — cuya identidad se mantuvo en secreto — está interpretado por Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso. La eventualidad convierte a Hércules en una evidente prueba de los planes de Marvel a futuro. No solo por el hecho que tenga una misión siniestra que cumplir. A la vez, porque dejó claro que lo hará a no tardar.

Por curioso parezca, el personaje, cuyo origen en el cómic es muy parecido al de su versión mitológica, a menudo suele ser comparado con Thor. Ambos son seres de ascendencia divina, con poderes portentosos, longevidad y emparentados con un panteón. Pero a diferencia de Thor, el camino de Hércules a través del cómic ha sido accidentado y no siempre lineal. De hecho, más que un villano es en realidad un héroe que en su irregular existencia, ha sido parte de Los Vengadores con frecuencia.

Una figura inquietante, poderosa y formidable

Hércules apareció por primera vez como un personaje completo en Journey Into the Mystery Anual #1 en 1965. Creado por Stan Lee y Jack Kirby y es, a diferencia de su versión en papel, un dios completo. Más parecido a Heracles — la adaptación romana del mito — que a la griega, es considerado El Príncipe del poder y dios de la guerra. De hecho, de una u otra forma, tiene un cierto parecido con Ares, dios con el que parece tener rasgos en común.

Antes de su debut formal el Universo Cinematográfico de Marvel en Thor:Love and Thunder, el personaje apareció Avengers # 10 de noviembre de 1964, como cómplice del villano Immortus. Se trata de una historia complicada que al final fue suprimida casi del todo en la cronología oficial. Según esta primera versión, Inmortus trajo al dios desde el pasado para luchar contra Thor. Pero como se reveló al año siguiente, la formidable aparición era en realidad un “fantasma alienígena”. La enmienda, permitió al personaje ser reescrito — esta vez sin depender de su personalidad mitológica — y convertirse en un héroe por derecho propio.

Hércules a menudo es un rival de Thor, al que equipara en fuerza y poder. Durante la década de los 60, el personaje osciló entre un villano temible y un héroe en desgracia. En especial, cuando fue esclavizado por Plutón, para gobernar en el inframundo a su lado. ¿Un detalle curioso? Por la época de las esporádicas apariciones de Thor y sus eventuales enfrentamientos con Hércules, el dios asgardiano fue despojado de su poder. El motivo no fue otro que el amor que profesaba a Jane Foster, lo que provocó la ira de Odín.

Y al final, un recorrido mitológico en Thor: Love and Thunder

Marvel Studios

Durante la década de 70, Hércules finalmente se estableció como un héroe trágico. Que además, atravesó penurias y todo tipo de desgracias. De la misma manera que su par mitológico, debió enfrentar trabajos y enfrentarse a diversos dioses del panteón olímpico adaptados por Marvel.

Un dato interés, quizás para comprender las implicaciones del personaje a futuro, es el hecho que en el año 2000, Hércules formó parte de Secret Invasion. La serie de cómics, que cuenta una invasión secreta a la tierra por parte de la raza alienígena, incluyó a Hércules entre sus héroes. Un dato significativo, a la cara de la posible participación del héroe en otros escenarios, no relacionados directamente con Thor. ¿Veremos a Hércules como parte de los que deberán enfrentar a la extraña amenaza invisible en la serie del mismo nombre?

Por ahora, la rápida aparición del personaje Thor: Love and Thunder abre todo tipo de puertas. Pero en especial, la más interesante de todas, es la crear el contexto necesario para que el universo de Thor se expanda aún más. Con una nueva y paternal responsabilidad a cuestas, el héroe asgardiano tiene un nuevo camino que recorrer. Uno con el cual tropezará contra un viejo enemigo que puede cambiar por completo el panorama de la subfranquicia de Marvel.