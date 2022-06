Nothing, la empresa de tecnología liderada por el cofundador de OnePlus, vuelve a dar que hablar. El año pasado dieron a conocer los Ear (1), unos auriculares true-wireless con un diseño peculiar que captó muchas miradas. Ahora, la compañía planea hacer algo similar con el lanzamiento del Nothing Phone (1), su primer teléfono móvil basado en Android.

De dicho teléfono se lleva hablando mucho tiempo. Pero no ha sido hasta ahora cuando la empresa ha decidido mostrar por primera vez una imagen del mismo. Y, como no podía ser de otra forma, tiene una cubierta trasera transparente que permite ver varios de los componentes que conforman el dispositivo.

Esta imagen, no obstante, también revela otros detalles del Nothing Phone (1). Por ejemplo: tiene dos cámaras en la parte posterior, probablemente una principal y un teleobjetivo o un gran angular. Junto a ellas, se sitúa un flash LED. Y bajo el módulo de cámaras se observa lo que parece una bobina para carga inalámbrica.

Sin noticias de las especificaciones del Nothing Phone (1)

Nothing, por el momento, no ha dado detalles sobre las prestaciones técnicas del Nothing Phone (1). Lo único que ha hecho público, además de la imagen citada previamente y del nombre del dispositivo, es cuándo se presentará: el próximo 12 de julio.

Durante las últimas semanas, sí se han filtrado algunas especificaciones del mismo. Entre ellas, que tendría una pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas con 90 Hz y un procesador Snadpragon 778. Componentes con los que, claramente, no entrarían en la gama alta del mercado.

No obstante, puede que esa estrategia sea más inteligente teniendo en cuenta su posición (necesitan darse a conocer en el mercado occidental) y que el grueso de los teléfonos que se venden en occidente son los de gama media y baja, especialmente en el sur de Europa. Dicho esto, todavía queda por confirmar si esas serán las especificaciones reales o se trata de una información falsa.

El Nothing Phone (1) quiere ser un soplo de aire fresco en un mundo de teléfonos con diseños y prestaciones muy similares. Que lo consiga es algo que todavía habrá que comprobar. Pero lo que es cierto es que, al menos con su peculiar diseño, será reconocible desde el minuto uno.