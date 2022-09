Al margen de los smartphones que suelen atraer la mayoría de reflectores año tras año, durante 2022 apareció una propuesta que ha llamado bastante la atención. Me refiero, desde luego, al Nothing Phone (1), el primer smartphone de la compañía liderada por Carl Pei (fundador de OnePlus). Después de aterrizar en Europa, la compañía ha puesto la mira en un mercado donde la gama media alta ha tenido bastante éxito en la época reciente: México.

Si bien es cierto que Nothing ya tenía un producto a la venta en el país azteca, los audífonos inalámbricos Ear (1), esta vez están demostrando tener un mayor interés en fortalecer su presencia en la región. Para ello, han abierto la preventa del Nothing Phone (1) desde su web. En esta misma podemos encontrar también los precios de los dos modelos que estarán disponibles muy pronto.

El Nothing Phone (1) arrancará desde los $12,999 para el modelo con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Por su parte, la variante de 8 GB + 256 GB estará disponible por $13,999. Considerando su relación precio/calidad, está lejos de ser la mejor propuesta que puedas obtener en México, pero sabemos que este terminal pretende conquistarte de otra manera.

Imagen: Nicolás Rivera (Hipertextual).

Desde un inicio, el Nothing Phone (1) se robó las miradas por el peculiar diseño de la parte trasera. Un panel transparente deja ver algunos de sus componentes y, además, destaca por un sistema de luces LED (Interfaz Glyph) que complementa otras funciones, como las notificaciones. En este sentido, entonces, sí marca diferencia respecto a los smartphones de Xiaomi o Samsung, por mencionar un par de fabricantes que están en la contienda de la gama media alta.

"El Nothing Phone (1) no es necesariamente superior a otros teléfonos de la competencia. De la misma forma que un Rolls Royce Phantom no es superior a un AMG-GT Black Series, pese a estar en una horquilla de precio parecida. Son productos diferentes que ponen el foco en parámetros distintos y que, eso sí, tienen un precio similar", mencionamos hace poco en nuestro análisis. Sus especificaciones completas, a continuación:

Especificaciones del Nothing Phone (1) Pantalla OLED de 6.55" con resolución de 1080 x 2400 píxeles, 402 ppp, tasa de refresco de hasta 120 Hz y lector de huellas Procesador Qualcomm Snapdragon 778G+ Cámara trasera 50 MP (angular, f/1.9, estabilización óptica) + 50 MP (ultra gran angular, f/2.2, autofocus) Cámara frontal 16 MP (angular, f/2.5) Memoria RAM y almacenamiento (en México) 8 GB / 128GB y 8 GB / 256GB Batería 4,500 mAh con soporte para carga rápida de 33 W e inalámbrica de 15 W Conectividad 5G, Wi-Fi 802.11, GPS Conexión USB-C Colores Negro y blanco

¿Triunfará el Nothing Phone (1) en México? Sencillo no lo va a tener —y si no que le pregunten a OnePlus, que recientemente se fue del país—. Como se comentó antes, la gama media alta tiene muchas opciones y, en lo relacionado al precio, el dispositivo de Nothing no es el más atractivo. Hago especial hincapié en el tema del costo porque, en tiempos económicos complicados tanto en México como en otros países del mundo, los consumidores estudian con mayor detenimiento el gasto que harán en un smartphone. Su diseño es muy bonito, sí, pero en números técnicos no brilla tanto.