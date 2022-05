Si bien el estreno de la primera parte de Stranger Things 4 está programado para el próximo viernes 27 de mayo, Netflix ha liberado los primeros ocho minutos de la temporada. De hecho, puedes disfrutarlos desde este mismo momento a través de YouTube. El movimiento ha sido sorpresivo para todos, ya que Netflix no suele seguir este tipo de estrategias, mucho menos con sus series más populares.

Sin embargo, es evidente que este adelanto ayudará a incrementar la expectación que existe en torno a ‌Stranger Things 4, que ya es inmensa.

‌Stranger Things 4, como podrás ver a continuación, empieza de la mejor manera posible. Todo parece ser un día "normal" en la vida del doctor Martin Brenner, el científico del Laboratorio Nacional de Hawkins. Está llevando a cabo sus experimentos con menores cuando, de manera completamente inesperada, todo se sale de control en el lugar. Una de las menores está asesinando a todo el mundo, incluso a sus compañeros. ¿Quién es? Pues la mismísima Eleven. La escena es bastante sangrienta.

Según Matt Duffer y Ross Duffer, creadores de la serie, ‌Stranger Things 4 será más terrorífica que las anteriores temporadas. Pero, además, los mencionados showrunners dijeron que nos hará recordar a Juego de Tronos. Esto se debe, principalmente, a que ocurrirán eventos significativos en ubicaciones muy distantes entre sí.

Recordemos que en Stranger Things 4 la pandilla quedó separada por la distancia. Por un lado, tenemos a Will Byers y su familia en California. Pero no están solos, ya que Eleven se ha ido con ellos. El resto, desde luego, se mantiene en Hawkins, donde el peligro sigue acechando pese a la aparente tranquilidad que se respira. Y no debemos olvidar que, a miles de kilómetros de distancia, concretamente en Rusia, está Hopper.

"Juego de tronos es una cosa a la que hemos hecho referencia, pero también para nosotros realmente de lo que se trata son las revelaciones, en el sentido de que realmente queríamos comenzar a darle a la audiencia algunas respuestas", declaró Ross Duffer. ¿Habrá momentos impactantes y pérdidas inesperadas en Stranger Things 4? Lo sabremos a partir del 27 de mayo —la segunda parte llega el 1 de julio—.

El estreno de Stranger Things 4 no es cualquier cosa para Netflix. Además de ser su carta más fuerte para el presente año en cuanto a series se refiere, también puede convertirse en un revulsivo para el servicio. ¿Por qué? Últimamente la compañía no atraviesa por su mejor momento. El trimestre anterior perdieron 200.000 usuarios y esperan que esa cifra crezca significativamente durante el trimestre actual. Por lo tanto, Stranger Things puede actuar de salvavidas, al menos temporal.