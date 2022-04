Actualización, 19 de abril a las 18:20 (GMT-5), 20 de abril a las 01:20 (CET): Netflix anunció que planea lanzar una suscripción más barata con anuncios para hacer frente a la pérdida de usuarios.

Publicación original:

Durante su informe financiero correspondiente al primer trimestre fiscal de 2022, Netflix dio a conocer la pérdida de 200.000 usuarios, la primera que reporta en una década. La última vez que la plataforma de vídeo en streaming comunicó una disminución en el número de suscriptores fue en 2011. Evidentemente, la bolsa ha reaccionado negativamente a esta noticia, pues el valor de las acciones de Netflix se ha desplomado un 25% —al momento de escribir esta publicación—.

Más allá de la pérdida sufrida en el anterior trimestre, lo que realmente preocupa a los accionistas es que Netflix, a través del mismo informe, proyecta perder 2 millones de usuarios durante el actual trimestre. Si la estimación se concreta, sería el peor año en la historia de Netflix como compañía pública (que cotiza en la bolsa).

Ciertamente, el mercado esperaba que Netflix sufriera una desaceleración del crecimiento durante el año en curso. ¿La razón? Durante la pandemia, Netflix y otras plataformas incrementaron sus suscriptores de manera significativa porque el confinamiento obligó a millones de personas a permanecer en casa. Muchos buscaron actividades de entretenimiento para sobrellevar una situación inédita, entre ellas ver películas y series. Ahora, sin embargo, el mundo parece retomar las actividades cotidianas.

"El gran impulso de la COVID al streaming nubló nuestro panorama.”

Otro factor que Netflix cree que ha influido en su desaceleración es el hecho de que cada vez más personas comparten una misma cuenta "dentro del hogar", lo cual disminuye el número de potenciales nuevos suscriptores y, por consiguiente, de sus ingresos. En este sentido, el mayor problema que enfrenta Netflix es que muchas personas comparten su contraseña con personas fuera de casa. En un intento por frenarlo, a mediados de marzo comenzaron a probar una función para cobrar una cuota adicional a los usuarios que comparten contraseñas. El test, de momento, solo está activo en Chile, Costa Rica y Perú.

Además, claro, está el tema de la competencia. Servicios como Disney+, HBO Max y Apple TV+ cada vez son más atractivos para los consumidores. No solo por la calidad de su contenido, también por el precio. Precisamente, Netflix ha sido criticada en meses recientes por aumentar el precio de su suscripción en diversas países; entre ellos Estados Unidos, que es su mercado más grande a nivel mundial. En la mayoría de los casos, la justificación es la misma: necesitan más recursos para seguir produciendo contenido original al mismo ritmo.

¿Cómo afrontará Netflix la caída de suscriptores? En su informe, mencionan que seguirán enfocados en "acelerar el crecimiento de la visualización y en mejorar todos los aspectos" de la plataforma, sobre todo la "calidad de la programación y recomendaciones".

"Por el lado del contenido, estamos redoblando esfuerzos en el desarrollo narrativo y la excelencia creativa." Netflix

Aunque algunos consideran que Netflix podría seguir los pasos de HBO Max y Disney Plus lanzando una suscripción gratuita con anuncios, desde la compañía no muestran interés en este tipo de propuestas. "Eso no es algo que esté en nuestros planes en este momento. Tenemos un gran modelo en el negocio de suscripciones, a escala mundial", declaró el pasado marzo Spencer Neumann, director financiero de Netflix.