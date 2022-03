Disney Plus está creciendo a pasos agigantados desde su lanzamiento en 2020. Lo anterior debido, principalmente, a su gran catálogo de contenidos originales. Sin embargo, los dirigidos por el ratón Mickey saben muy bien que, para llegar a una audiencia todavía mayor, necesitan algo más que una biblioteca atractiva. El precio es clave para conquistar mercados concretos donde, por uno u otro motivo, las posibilidades económicas no son del todo favorables para el consumidor.

Es por esta razón que Disney Plus, por primera vez, probará suerte introduciendo una suscripción más barata que los planes disponibles actualmente, según recoge The Verge. Eso sí, dicha propuesta se apoyará en los anuncios para equilibrar el dinero que deja de ingresar la compañía. ¿Te parece familiar? Sí, fue la misma estrategia que siguió HBO Max el año anterior.

Según Disney, la suscripción barata de Disney Plus estará disponible este mismo año. Eso sí, en un principio solo en Estados Unidos. No obstante, su intención es expandir la disponibilidad a todo el mundo a lo largo de 2023.

¿Cuánto costará? Por desgracia, la empresa no ha compartido datos concretos de precios. Hoy en día te puedes suscribir a Disney Plus desembolsando 8,99 euros en España o $159 en México, por lo que el precio de la nueva suscripción podría ser, quizá, entre 30% y 50% más barata. Lo anterior es simple especulación porque la empresa no ha sido muy detallada en su comunicado.

Una vez sabiendo que la suscripción mostrará anuncios, será importante saber de qué manera lo hará. Siempre existe el riesgo de que la idea sea demasiado intrusiva y termine arruinando la experiencia del espectador. En el caso de HBO Max, sus responsables dedicaron esfuerzos para que la publicidad fuera lo más "orgánica y ligera" posible.

Disney Plus no frena su ambición

El objetivo de Disney, claramente, es aumentar su base de suscriptores actual, que está próxima a alcanzar los 130 millones a nivel global. Cuando el servicio vio la luz, su meta era llegar a 60-90 millones de miembros para 2024, una previsión que hicieron trizas en apenas siete meses. Para ponerlo en contexto con su competencia, a Netflix le tomó siete años llegar a la misma cantidad.

Tan arrollador ha sido el éxito de Disney Plus que, según un estudio de Digital TV Research, podría superar a Netflix y convertirse en la plataforma de streaming más grande del mundo durante 2025. Estiman que en 2026 tendrían, aproximadamente, 284 millones de suscripciones.

¿Lo logrará? Ahora mismo, no parece que tenga complicaciones para cumplir sus propósitos. Disney Plus está tirando la casa por la ventana con la producción de contenido original que destaca no solo por la cantidad, también por su calidad. Tan solo las series de Marvel y Star Wars, cuyos lanzamientos se hacen cada vez más constantes, se han convertido en fenómenos mundiales. Los estrenos de cada episodio generan muchísima expectación en diversos rincones de internet, algo que se seguramente se mantendrá vigente en futuras producciones.