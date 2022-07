El «Apple Watch» de Will en ‘Stranger Things 4’ tiene una explicación: esta es la verdad detrás del «error»

En la ‘Stranger Things 4’, los espectadores parecen haber descubierto a Will usando un Apple Watch en los años 80. No, Will no es ningún viajero del futuro, se trata de un guiño a una de las piezas tecnológicas más llamativas de los 80.