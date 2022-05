El estreno de Obi-Wan Kenobi, la esperadísima serie que sigue al maestro Jedi en sus años perdidos entre trilogías, ya está disponible con sus primeros episodios en Disney Plus.

Ewan McGregor vuelve en una producción que lleva años encadenando noticias; positivas y negativas, y que ahora por fin podemos empezar a disfrutar. Sin embargo, es conocido que la historia sobre Kenobi iba a ser originalmente una película.

¿Por qué se cambió de formato y de pantalla? Los buenos resultados de Disney Plus parecen algo evidente. Reforzar la plataforma y su suscripción en un contexto incierto para la exhibición en cines parecía una decisión lógica para Disney… Aunque perder la capacidad de ingresos de la taquilla siempre queda ahí.

Pero a diferencia de Marvel, el universo de Star Wars parece haber pospuesto a largo plazo su regreso a la gran pantalla, con más cintas canceladas o con rumores de cancelación —la supuesta trilogía de Rian Johnson, Rogue Squadron, la cinta de Patty Jenkins…— y solo la idea de una película sin definir de Taika Waititi resistiendo. O al menos sin rumores y noticias de lo contrario.

Por contra, su apuesta por las series se ha redoblado, con varios estrenos prometedores que llegarán a Disney Plus desde ahora hasta 2024.

‘Kenobi’, la película que iba a ser… en 2013

El desarrollo del proyecto ‘Kenobi’, como se llamaba originalmente, comenzó a principios de 2013, cuando Disney, tras adquirir Lucasfilm, buscaba crear una serie de películas derivadas de la franquicia principal. Otros proyectos que se pusieron en desarrollo fueron una película de Boba Fett y las estrenadas Rogue One: Una historia de Star Wars y Solo: Una historia de Star Wars, esta última un conocido desastre que puso en jaque los otros planes debido a su fracaso en taquilla.

En una entrevista con Entertainment Weekly sobre la nueva serie, Kathleen Kennedy, Presidenta de Lucasfilm, reflexionó sobre el desarrollo de Obi-Wan Kenobi. Cuando se le preguntó sobre el cambio de una película a una serie de televisión, la jefa del estudio citó el deseo del ex CEO de Disney, Bob Iger, de entrar en las streaming wars como la decisión que hizo que se cambiara su estrategia para las historias antológicas de Star Wars. Estas fueron sus declaraciones:

“Cuando Bob Iger dijo específicamente: ‘Vamos a empezar a cambiar nuestra prioridad para hacer series para Disney Plus, y vamos a lanzar el servicio de streaming’, eso fue realmente lo que cambió nuestra estrategia. Empezamos a ver la oportunidad en el espacio de streaming en el que podíamos contar historias de larga duración, y nos dimos cuenta de que había una oportunidad de experimentar en ese espacio sin el nivel de escrutinio que se produce cuando se lanza un largometraje”. Kathleen Kennedy, Presidenta de Lucasfilm

Bajo el dominio del Imperio, Obi-Wan Kenobi emprende una misión trascendental Ver Obi-Wan en Disney+ Ya disponible en Disney+

Este cambio de estrategia de Lucasfilm empezó siendo un éxito con The Mandalorian, cuyas buenas críticas parecen haber ayudado a generar confianza en el cambio de Disney y Lucasfilm desde la gran pantalla hacia una narrativa más episódica. De ahí el calendario actual, con el spin-offs de The Mandalorian, incluyendo el recientemente concluido El libro de Boba Fett, este con peores críticas, y los próximos de Ahsoka, Andor, The Acolyte y Lando.

Star Wars: cada vez más una franquicia de series

Como señala Kennedy en su análisis de por qué Obi-Wan Kenobi pasó de ser una película a una serie de televisión, el nivel de escrutinio dirigido a los proyectos de la pequeña pantalla no es tan alto como el de un largometraje. Y puede que también influyera mucho el desastre de Solo en taquilla y crítica y las polémicas constantes en torno a la última trilogía.

Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker no gustaron a la crítica y confundieron a los seguidores con sus giros y regresos continuos a la casilla de salida. Se mire por dónde se mire, no fueron películas redondas y trajeron problemas de producción heredados para Disney. Y en cuanto a las películas de antología, Solo: Una historia de Star Wars, también dejó demasiadas heridas abiertas.

Quizá si Solo, en 2018, hubiera sido una solo (perdón por la redundancia) una serie de televisión, las expectativas se habrían reducido.

Esta hipótesis funciona al revés. Imaginemos The Mandalorian en cines: ¿habría sido Baby Yoda un nuevo fenómeno Jar Jar Binks? Aquí el medio puede ser una gran diferencia, y es que el streaming abre a un público mucho más amplio y diluye las críticas del fandom más entregado, el que va a las primeras sesiones de cine y expande las primeras críticas.

Las películas tienden a ser grandes eventos culturales, lo que significa cumplir al menos el expediente y superar a la anterior. En las series, esa introducción puede ser más relajada, y contar con presupuestos más marcados que se pueden concentrar en una temporada sin riesgo de hipotecar el futuro completo de la franquicia. Incluso grandes momentos como el del final de temporada en The Mandalorian, con el cameo de Luke Skywalker pueden resonar mejor porque eran completamente inesperados. Algo que la última trilogía, tan presivible, no tuvo en nada.

Esta idea no es nueva. Las series animadas de Star Wars, como The Clone Wars, tuvieron éxito porque lo que estaba en juego era menor, tanto en lo que respecta a la trama como a la cultura que rodea la saga. Visions también ha conseguido crear un producto válido sin trastocar nada.

En el fondo, la versión original de George Lucas ya dividía sus películas en Episodios. Ahora quizá sea el tiempo de acostumbrarnos del todo, sin que el comienzo de Hace mucho, mucho tiempo… signifique una continuación directa más allá de con el capítulo anterior.