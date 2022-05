A pesar de estar a punto de convertirse en uno de las películas más exitosas del año, Doctor Strange en el multiverso de la locura atraviesa algunos problemas de exhibición. La película de Sam Raimi no podrá ser proyectada en cines de Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Egipto. ¿El motivo? Los doce segundos en los que el personaje de América Chavez (Xóchitl Gómez) explica su origen. La escena muestra un flashback y revela lo que provocó la controversia en varios mercados de Oriente Medio. Que la nueva superheroína de Marvel es hija de dos madres.

¿Qué tan explícita es la escena que provocó la censura? En realidad, podría decirse que se trata de una secuencia contexto que permite comprender mejor al nuevo personaje de Marvel. Más allá de su orientación sexual —que en los cómics es bastante clara— , se trata de una referencia directa a la historia biológica del personaje. En en el cómic se relatan dos historias de origen que cuentan el nacimiento de América, parecidas entre sí pero con diferencias apreciables que podrían resultar confusas. Para la secuela de Doctor Strange en el multiverso de la locura, el guionista Michael Waldron aclara cuál es el correcto, así como la procedencia de sus poderes.

La polémica escena de apenas doce segundos detalla de manera sutil el misterio que envuelve a América. La secuencia ocurre después de un vertiginoso viaje de Strange y América a través de múltiples universos. Finalmente, ambos logran alcanzar una línea multiversal de aspecto idílico y con tecnología avanzada. Una vez que deciden explorarla, atraviesan una calle concurrida en que se muestra lo que al parecer es un invento popular en esa realidad.

Se trata un sistema que permite analizar los recuerdos como imágenes proyectadas “antes que puedan olvidarse”. Strange prueba la novedad y por unos momentos es visible la imagen de una de sus citas con Christine Palmer en los que ambos son notoriamente más jóvenes. Unos minutos después, es el turno de América. Para sorpresa de Strange, lo que muestra la tecnología es al personaje siendo una niña, en un planeta con un aspecto colorido y radiante. Y es entonces cuando las madres de América Chávez hacen su aparición. Ambas intercambian sonrisas y algunos gestos cariñosos antes que ocurra una tragedia imparable, fruto de los poderes de su pequeña hija.

Los doce segundos de la discordia de Doctor Strange en el multiverso de la locura

La revelación resultó inadmisible para algunos países con severas normas contra la comunidad LGTBIQ+. De hecho, en algunos, la mera mención a la orientación sexual está prohibida. Varios de los entes de regulación de información y encargados de permitir la exhibición de cine extranjero pidieron a Marvel eliminar las escenas conflictivas. Eso incluye toda una secuencia y al menos tres menciones más acerca de la familia del personaje. Marvel se negó a la petición, por lo que la secuela de Doctor Strange en el multiverso de la locura no podrá ser exhibida de forma íntegra en al menos cinco países.

No es la primera ocasión en que Marvel se niega a eliminar metraje, información o escenas de sus películas por peticiones de censura. La más reciente provocó que Eternals no pudiera ser exhibida en Arabia Saudita, Kuwait y Qatar. La decisión también se debió a una escena completa en que la trama explora la orientación sexual de uno de sus personajes. En la secuencia puede verse a Phastos mientras intercambia frases cariñosas e incluso un beso con su esposo.

No obstante, en el caso de América Chávez —un personaje abiertamente de la comunidad LGTBIQ+ en el cine— la disyuntiva es más complicada. No solo se trata de la orientación sexual de la nueva heroína de la franquicia. También su origen que deja claro que pertenece a una pareja de mujeres. Incluso si se trata de una historia que a todas luces transcurre en otro universo y lugar, la información resultó escandalosa para los entes rectores de países del Medio Oriente.

Ese incómodo asunto de la representación

La escena de Doctor Strange en el multiverso de la locura que provocó la censura en diversos países no es tan explícita como la de Eternos. En realidad, es una confirmación sobre el origen del personaje. En la primera aparición de América en el mundo del cómic en el 2011, se relata que el personaje nació en planeta Utopian Parallel exclusivamente femenino. Para el año 2021, el cómic America Chavez: Made In The USA reescribe la historia y le brinda una más convencional.

Según el relato autoría de Kalinda Vazquez, América y su hasta entonces desconocida hermana Catalina, vivían junto a sus madres en una isla en la tierra. También llamada Utopian Parallel, era el supuesto centro de una investigación que resultó malograda por la codicia del misterioso benefactor del proyecto. Finalmente, al parecer la historia que llegará a la pantalla grande es la que sitúa a América como una criatura alienígena de poderes inexplicables.