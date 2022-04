El primer tráiler de Thor: Love & Thunder hizo gala de los impresionantes efectos especiales que siempre han distinguido al Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, la cuarta entrega del Dios del Trueno es el primer filme de la productora que usa una innovadora tecnología cuyo propósito es revolucionar el rodaje de películas y series. Curiosamente, ya es aprovechada por The Mandalorian desde su primera temporada.

Se trata de Stagecraft, un alucinante set de grabación rodeado casi enteramente por paneles LED. Gracias a esta tecnología, los cineastas pueden olvidarse de crear sets con estructuras físicas inmensas o de buscar localizaciones en alguna parte del mundo para emprender el rodaje. En su lugar, se crean entornos virtuales tridimensionales en función de las necesidades de la producción. Por otra parte, la iluminación y reflejos son mucho más realistas.

Stagecraft no es solo un conjunto de paneles por doquier. También es importante mencionar la intervención de Unreal Engine, el motor gráfico de Epic Games con el que se crean los escenarios tridimensionales. Pese a estar ligado al desarrollo de videojuegos, en años recientes se ha incrementado su uso en producciones cinematográficas.

De hecho, Stagecraft procesa los entornos virtuales en tiempo real, tal como sucede en los videojuegos. ¿La razón? Dependiendo de la perspectiva requerida por la toma, las cámaras pueden apuntar desde un ángulo u otro, provocando que sea necesario alterar el escenario que se están mostrando en los paneles. En el siguiente vídeo puedes ver cómo funciona a detalle:

Stagecraft fue creada por Industrial Light & Magic, compañía propiedad de Lucasfilm. Por lo tanto, también pertenece a Disney, de ahí la facilidad de compartirla con Marvel. Como ya se mencionó anteriormente, Thor: Love & Thunder será el primer filme de Marvel Studios que se apoyará en dicha tecnología. ¿Y por qué esto es importante? Porque si los productores quedaron satisfechos con su utilización, es muy probable que sus próximos largometrajes sigan el mismo camino.

En The Mandalorian, Stagecraft ha permitido generar gran parte de los escenarios; sin importar si son ubicaciones de planetas o interiores de edificaciones especificas. Eso sí, en algunas ocasiones fue necesario recurrir a la construcción de elementos físicos —colocados al interior de Stagecraft—, como es el caso de la Razor Crest de Mando. Con Thor: Love & Thunder, no obstante, todavía no sabemos exactamente qué se grabó con ayuda de esta innovación.

Taika Waititi, el vínculo entre Thor: Love & Thunder y Stagecraft

¿Cómo fue que Stagecraft ahora está siendo usada por Marvel Studios? La clave está en Taika Waititi, director de Thor: Love & Thunder. El mencionado cineasta también ha participado en The Mandalorian como productor y director de algunos episodios —incluso presta su voz al droide asesino IG-88—. Por consiguiente, conoce muy bien los beneficios de Stagecraft y ha querido llevarlos a su largometraje de superhéroes.

En mayo de 2020, Waititi expresó lo sorprendido que estaba por Stagecraft, sobre todo por lo difícil que era distinguir lo tangible de lo que se muestra en las pantallas. "Es increíble incluso a simple vista. El casco de Mando es un gran espejo, así que va a favor de la obra tener los entornos reflejados en el casco y poder verlos en vez de añadirlos después, que es un follón", mencionó.

Evidentemente, usar Stagecraft durante el rodaje supone un ahorro significativo de tiempo y recursos, pero sin sacrificar la calidad de la producción. Sobre este tema se refirió Jon Favreau, una de las mentes maestras detrás de The Mandalorian: "La necesidad fue la madre de la ciencia, porque queríamos ingeniárnoslas para sacar adelante la producción con el tiempo y el presupuesto disponibles, pero que luciese tan bien como siempre."

Si el resultado final de Thor: Love and Thunder está a la altura del resto de largometrajes de Marvel en términos de presentación, puedes estar seguro que más películas se apoyarán en Stagecraft. No solo representa un ahorro tiempo, también de recursos. En una empresa como Disney, donde los ingresos son tan importantes, aumentar el margen de ganancia desde la etapa de producción es algo que los bolsillos de Mickey agradecerán.

Y más allá del ámbito tecnológico y económico, usar Stagecraft evita las molestas filtraciones que siempre se suscitan en los sets ubicados en el exterior. De Thor: Love and Thunder hemos podido conocer varios detalles precisamente debido a imágenes y vídeos filtrados desde el rodaje externo, pero nada proveniente de Stagecraft. ¿Recuerdas alguna filtración desde el set de The Mandalorian? Nosotros tampoco…

Thor: Love and Thunder se estrenará de forma exclusiva en cines el próximo 8 de julio. Todo apunta a que será la despedida de Chris Hemsworth del Universo Cinematográfico de Marvel, por ello Natalie Portman tomará el Mjölnir para convertirse en la nueva Thor.