Thor: Love and Thunder, la nueva superproducción del Universo Cinematográfico de Marvel dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman, llega por fin a la gran pantalla. Y, con ello, cómo no, se ha revelado también la banda sonora de la película: es decir, las canciones tanto propias como de otros artistas que aparecen en algún momento del largometraje.

En esta ocasión, la lista de canciones es bastante ochentera, un estilo que casa con el de otras películas de Marvel, como Guardianes de la Galaxia, en la cual aparecen diversos temas de los setentas.

En Thor: Love and Thunder –de la cual puedes leer nuestra crítica– encontramos canciones de ABBA, Enya y Ciara, entre otros. No obstante, quien más protagonismo tiene es, sin duda, Guns N' Roses. La clave tras ese protagonismo es, sin duda, Taika Waititi, que en una reciente entrevista aseguró que "en lugar de ir a Pornhub, veo vídeos viejos de Guns N' Roses".

Por otra parte, encontramos una banda sonora original de Michael Giacchino, responsable de la BSO de películas como Coco, Up (por la que ganó un Óscar), Jurassic World, Inside Out o Rogue One.

Thor: Love and Thunder no es la primera película del Universo Cinematográfico de Marvel en la que Michael Giacchino deja su sello, pues el músico se encargó de las bandas sonoras de Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange. Asimismo, había trabajado en el pasado con Taika Waititi en la banda sonora original de Jojo Rabbit.

Banda sonora de Thor: Love and Thunder

Esta es la lista completa de canciones que aparecen en Thor: Love and Thunder, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel, dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman.

Only Time, de Enya Welcome To The Jungle, de Guns N' Roses Paradise City, de Guns N' Roses Old Spice Sea Chanty, de Ginger Johnson Fighting, de Michael Raphael Our Last Summer, de ABBA Family Affair, de Mary J. Blige Sweet Child O' Mine, de Guns N' Roses Goodies, de Ciara November Rain, de Guns N' Roses Rainbow In The Dark, de Dio Hey Ninny-Nonny, de Taika Waititi

Taika Waititi, director de 'Thor: Love and Thunder'

La playlist oficial de Thor: Love and Thunder en Spotify

Marvel también ha hecho una lista de reproducción en Spotify desde la cual se puede escuchar la banda sonora original de Thor: Love and Thunder, así como uno de los temas de Guns N' Roses que aparecen en la película. No obstante, esta lista no incluye, al menos por el momento, las otras canciones que sí aparecen en la película y enumeramos previamente.