Star Wars Celebration 2022 dio inicio con una bomba de anuncios relacionados a las series de Disney Plus. La tercera temporada de The Mandalorian y el debut de Ahsoka están puestos para 2023, mientras que Jude Law y Jon Watts trabajan en una serie original llamada Star Wars: Skeleton Crew. Uno de los grandes ausentes fue la película de Taika Waititi, de la que no se tienen detalles ni fecha de estreno.

Ante el temor de que el proyecto se haya ido a la congeladora junto con Rogue Squadron, de Patty Jenkins, Lucasfilm salió a calmar a todos. Kathleen Kennedy, directora del estudio, reveló en una entrevista con Total Film que la película de Star Wars de Taika Waititi sigue en pie y podría llegar a los cines a finales de 2023.

Kennedy confirmó que la cinta del director de Thor: Love and Thunder será la próxima película de Star Wars en llegar a la pantalla grande. La fecha de estreno está pensada para finales de 2023, aunque la jefa de Lucasfilm dijo no está escrito en piedra. El proyecto se anunció durante el May the 4th de 2020, donde supimos que Taika Waititi dirigirá el film y escribirá el guion junto a Krysty Wilson-Cairns.

Aunque la película se volvió a mencionar durante el Investor Day de 2020, fue hasta agosto de 2021 que supimos que Taika Waititi centraría su atención en Star Wars. Tras concluir el rodaje de Thor: Love and Thunder, el director confió a Wired que ya tenía una historia e intentaría plasmar su personalidad en ella.

La película de Star Wars de Taika Waititi será fiel a su estilo

IG-11, el dron asesino al que da vida Taika Waititi en The Mandalorian.

La película de Star Wars de Taika Waititi será fiel al estilo al que nos tiene acostumbrados el director. "Tiendo a ir por ese pequeño callejón de la sinceridad en mis películas. Me gusta engañar al espectador haciéndole pensar 'Ja, es esto' y luego decir, '¡Maldita sea, me hiciste sentir algo!", dijo en una entrevista.

Waititi tiene una relación cercana con Star Wars y desde hace algún tiempo declaró su interés en hacer una película de la franquicia. El cineasta dio vida a IG-11, el dron enviado a asesinar a Baby Yoda en la primera temporada de The Mandalorian. Tras ser reprogramado por Kuiil, IG-11 invierte sus prioridades y se convierte en protector incondicional de Grogu. "Es muy inocente y directo. No sabe de sarcasmo y no sabe mentir. Es como un niño con un arma", dijo Taika Waititi sobre su personaje.

El regreso de Star Wars a la pantalla grande ocurrirá después de un descanso obligado. Tras la decepción de Episodio 9: El Ascenso de Skywalker, y el fiasco en taquilla de Han Solo: Una historia de Star Wars, Disney y Lucasfilm pusieron la mira en las series originales para Disney Plus.

"A medida que dejamos la saga [Skywalker], tenemos todo este gran y emocionante trabajo enla televisión que informa mucho sobre hacia dónde nos dirigimos. Queremos ser muy intencionales al respecto.", dijo Kathleen Kennedy.

Crear una nueva saga toma tiempo, menciona la directora de Lucasfilm, quien asegura que no existe vacilación en explorar más allá de la historia de los Skywalker.