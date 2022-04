Thor: Love and Thunder, de Taika Waititi, tiene el extraño honor de romper una curiosa tradición en Marvel. La cuarta película dedicada a la historia de Thor convierte al dios asgardiano en el primer personaje en completar una tetralogía. También en, quizás, despedirse por la puerta grande del Universo Cinematográfico de Marvel y crear un buen precedente para futuras producciones. Con su aire desenfadado, es un directo homenaje al personaje creado por Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby.

El estudio está dando un notable viraje hacia un tono más oscuro, extraño y sin duda experimental. Al mismo tiempo, la franquicia de superhéroes intenta asumir el cambio generacional de su público. Pero Thor: Love and Thunder se aleja del tono tenebroso y pesimista de las producciones más recientes del estudio. En realidad, es una brillante celebración al largo arco argumental de su personaje principal. A su mundo y a la forma en que ha crecido — con dificultades y no siempre de forma coherente — hasta alcanzar una rara madurez.

Thor ya no es solamente un héroe. Ahora es un personaje en pleno crecimiento y una búsqueda inédita de su identidad. Apartado de sus deberes reales, familiares y, por primera vez, sin ser el reflejo de algún conflicto externo, no tiene otro remedio que crecer. Y es justo la forma en que Taika Waititi afrontó el reto de crear un nuevo lenguaje para el dios del trueno. De ser un aspirante al trono de un Reino opulento, un Vengador poderoso o el héroe definitivo, Thor busca un lugar en el mundo. ¿Lo encontrará?

Todavía está por verse, que sorpresas trae aparejada una película de la que se sabe más bien poco. Pero por ahora, algunas cosas quedaron claras. Y es que habrá tres apariciones especiales que sin duda, añadirán interés a la historia. Thor: Love and Thunder tiene toda la intención de brindar a los fanáticos del héroe una dimensión por completo nueva de su mundo. Y también demostrar que es digno de una nueva historia y de quizás abrir la puerta para nuevos superhéroes. Te dejamos tres adiciones de enorme interés que la película traerá consigo.

Gorr, el Carnicero de Dioses

El villano de Thor: Love and Thunder no será sólo un enemigo a vencer. También es el vínculo con una serie de historias de interés que podrían haber encontrado el momento ideal para narrarse. El más reciente contrincante de Thor, apareció por primera vez en Thor: God of Thunder # 2 de enero de 2013. Y es considerado uno de los personajes más complejos de la larga lista que incluye el universo relativo a Thor. Pero también establece una conexión curiosa con un arco aún más intrigante: el de los simbiontes.

Según la mitología de Marvel, Gorr era el habitante de un planeta desolado que exigió a los dioses ayuda. No solo no la recibió, sino que vio morir a buena parte de su familia. Posteriormente pudo comprobar que los dioses en realidad eran algo más que meras abstracciones: el hecho de su realidad física le devastó. La revelación provocó que Gorr jurara venganza. De hecho, buena parte de su arco narrativo se relaciona con sus esfuerzos por cumplir su objetivo de asesinar a todos los dioses.

Ahora bien, uno de los elementos más interesantes de Gorr es que cumple su despiadado propósito gracias a la espada All-Black the Necrosword. El arma fue tallada usando la cabeza por un celestial muerto por Knull, el origen de los simbiontes. De hecho, basa su poder en la conexión con la poderosa especie. Una salvedad que podría incluirse en la película y crearía una conexión entre el universo de Marvel y Sony.

Por supuesto, es poco probable que las historias llevadas cine por ambos estudios pudieran coincidir de inmediato. Pero la posibilidad está abierta.

El Zeus de Los 3 Thor: Love and Thunder

Y un nuevo panteón mitológico llega a Marvel. En el primer trailer de Thor: love and Thunder ha podido verse un buen vistazo de lo que será el Olimpo en el Universo Cinematográfico del estudio. También, una rápida alusión a Zeus, otro de los dioses incluidos en el mundo de la editorial. El personaje apareció por primera vez en Venus #6 de junio 1949, bajo la firma de Stan Lee y Jack Kirby. En el contexto del cómic, su nacimiento y habilidades son muy semejante a su par mitológico.

Aunque todavía no está claro qué papel real jugará Zeus en el argumento de Thor: Love and Thunder, hay varios puntos a tener en cuenta. En primer lugar, tiene el mismo poder que criaturas como Los Celestiales y Odín. De modo que su relevancia e importancia es equiparable a los habitantes de Asgard. Al otro extremo, está el hecho que según ha trascendido, Gorr será implacable en su venganza cósmica. ¿Veremos la destrucción del Olimpo de Marvel o será la presentación de sus personajes más emblemáticos?

Poderosa Thor o Jane Foster

Marvel Studios

Por supuesto, no se trata de un personaje desconocido, pero sí lo es el que será su alter ego en el film. Jane Foster tiene una larga historia en la mitología de Thor en Marvel. La que fuera el interés amoroso del dios del trueno, apareció por primera vez en Journey into Mystery #84 de septiembre de 1962. Durante décadas, fue tanto el amor imposible de Thor, hasta objeto de una disputa con su padre Odín, en la que recibió brevemente la inmortalidad.

Pero en Thor: Love and Thunder tomará el manto de Thor. El arco argumental procede del cómic Thor #1 firmado Jason Aaron y Russell Dauterman, publicado en el 2014. En la historia, Jane Foster es digna de sostener el Mjolnir. Según se ha confirmado de manera parcial, Thor: Love and Thunder adaptará la mayor parte de la narración. Eso incluye el hecho de que Jane sea capaz de levantar el arma asgardiana y la trágica historia que rodea al personaje. En la historia en papel, la nueva heroína sufre de un mortal cáncer de mama y termina por ser curada gracias al poder del martillo.