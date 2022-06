Chris Hemsworth admite que no sabe si volverá al Universo Cinematográfico de Marvel o la última vez que interpretará al dios del trueno será en Thor: Love and Thunder, que está próxima a estrenarse.

Lo ha explicado en una entrevista a ExtraTV, que han realizado en la alfombra roja durante la premiere de la película. “Cada vez que interpreto a Thor me pregunto, ¿será esta la última vez que me dejen hacerlo? Así que no lo sé. Volvería tantas veces como pueda hasta que alguien me eche del escenario. Me encanta. Mi carrera está basada en este personaje, volver una y otra vez y trabajar con diferentes directores y repartos distintos ha sido una alegría absoluta”.

“Veremos, veremos lo que los fans quieren”, continuó. “Estoy dispuesto a cualquier cosa, a pasármela bien y es justo lo que estábamos experiencia con Marvel ha sido”. Los comentarios de Chris Hemsworth están alineados con otra entrevista que dio para la revista Wired donde asegura que probablemente Thor: Love and Thunder sea su última película con Marvel:

“He interpretado a Thor durante diez u once años ya, y cada vez ha sido una experiencia nueva y emocionante. Esta vez no ha sido la excepción. Se siente como que estamos intentando algo nuevo que no se había hecho antes, y yo estaba —en palabras de Taika— una comedia romántica que ocurre en el espacio, un tanto loca y disparatada”.

No es la primera vez que el actor es ambiguo en relación a su trabajo como Thor. Tras El mundo oscuro, el actor explicó que se sentía aburrido. “No sentía que el personaje creció de forma alguna y no mostró nada nuevo a las audiencias”, explicó en alguna entrevista y tenía razón. Luego llegó Ragnarok que cambió por completo de registro y mostró una cara completamente diferente del dios del trueno. “Quería romper el molde”, continuó. Con Thor: Love and Thunder continúan ese camino que tan buenos resultados ha dado para el estudio.

Thor: Love and Thunder, la primera vez que Marvel hace cuatro películas de un personaje

Thor: Love and Thunder es la primera vez que Marvel hace una cuarta película centrada en un personaje. Lo máximo han sido los casos de Iron Man o Capitán América, que tuvieron sus respectivas trilogías. Además, Chris Hemsworth ha interpretado al personaje en ocho diferentes largometrajes dentro del universo cinematográfico.

Pero, entre el éxito de Thor: Ragnarok y la forma en que acabó el personaje tras Avengers: Endgame, tiene todo el sentido que se haga una cuarta película, además, repitiendo director, Taika Waititi. En la película también tendremos la oportunidad de ver el retorno de Natalie Portman como Jane Foster/Mighty Thor y la aparición de Christian Bale como Gorr, el Dios Carnicero.

Aunque se ha filtrado algún posible argumento de la película y por lo tanto, más de un spoiler, no se sabe demasiado de cómo evolucionará la película. Nos enteraremos a partir del próximo 8 de julio, cuando Thor: Love and Thunder llega a cines en todo el mundo.