Hace unos meses pude probar el que considero uno de los mejores smartphones del mercado, y en su categoría (la de los plegables), el mejor móvil que existe actualmente. Me refiero al Oppo Find N, el primer terminal con pantalla flexible de Oppo que llegó para solventar los principales inconvenientes de estos dispositivos. Dos meses después de analizar en profundidad ese modelo, vuelvo a tener un móvil del fabricante asiático en mis manos: el Oppo Find X5 Pro. Esta vez, sin embargo, no compite contra los plegables, sino con los móviles convencionales más premium del mercado.

El nuevo Oppo Find X5 Pro, anunciado junto a una variante estándar y una versión 'Lite' con especificaciones inferiores y un precio más reducido, llega para renovar al Find X3 Pro que la compañía anunció en 2021. Esta vez, con prestaciones más avanzadas y considerables mejoras para plantar cara a sus competidores. Pero, ¿contra qué smartphones batalla este modelo?

Teniendo en cuenta sus especificaciones y su precio (desde 1300 euros), podemos categorizar al nuevo móvil de Oppo como un modelo de gama premium, por lo que sus principales rivales son aquellos móviles insignia de fabricantes como Apple, Samsung o Xiaomi. Es decir, los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max, el Samsung Galaxy S22 Ultra y el Xiaomi 12 Pro. ¿Y cuáles son son las bazas del móvil de Oppo para hacer frente a su competencia?

Muchas de las características más destacables del Find X5 Pro también las encontramos en el resto de móviles de gama premium. Por ejemplo, el terminal de Oppo, al igual que el mencionado modelo de Xiaomi, cuenta con un SoC Snapdragon 8 Gen 1 y, del mismo modo que el Samsung Galaxy S22 Ultra, una pantalla QHD+ con 120 Hz. La compañía, no obstante, ha incluido prestaciones un tanto diferentes que no solo le permiten superar en cuanto a resultados a su competencia, sino también convencer a los usuarios de que hay vida más allá de los tres principales fabricantes. El Find X5 Pro, por ejemplo, ofrece un diseño un tanto diferente al resto de modelos, y su cámara, pese a que puede parecer que incluye una configuración similar, cuenta con tecnologías y componentes poco comunes en ese tipo de smartphones.

Un diseño que convence, una pantalla a la altura

Una de las cosas que más me ha llamado la atención del Oppo Find X5 Pro es su diseño. Es, además, una de las características más destacables. A modo de spoiler, y en mi más humilde opinión, el aspecto del Oppo Find X5 es todo un acierto. Es bonito, elegante, cómodo y diferente. Es, además, una clara muestra de lo que la compañía quiere conseguir: ofrecer un diseño icónico y reconocible, como Apple con su iPhone. Y es que mientras los fabricantes están apostando por móviles de gama alta con traseras en un acabado mate y marcos completamente planos, Oppo se declina por lo opuesto.

El terminal, en concreto, cuenta con una parte posterior cerámica con un acabado brillante, muy brillante. De hecho, y al menos en el color negro —también está disponible en blanco— puedes verte reflejado en la trasera. Su módulo fotográfico, además, tiene un aspecto algo curioso.

No por la posición de las lentes, sino porque el módulo, que sobresale de la trasera, está está unido a la cubierta posterior. Todo en una misma pieza, y con una esquina ligeramente curvada, haciendo que su estética sea menos asimétrica.

El frontal, ya con un diseño más estándar, también destaca por dos puntos importantes. El primero, es que sus biseles son muy finos. Los marcos están muy bien aprovechados, y eso siempre se agradece para poder disfrutar de una experiencia "todo pantalla" a la hora de navegar por la interfaz, ver películas o jugar. El segundo, es que cuenta don una doble curvatura lateral. También crea una sensación de pantalla completa, y hace que su aspecto sea mucho más elegante.

Y hablando de la pantalla, la de este Find X5 Pro es de 6,7 pulgadas. Se trata de un panel AMOLED con resolución QHD+ y tecnología LTPO. Esta última función, también presente en los smartphones de su competencia, permite adaptar la tasa de refresco automáticamente. La frecuencia máxima que puede alcanzar son los 120 Hz, y lo hace cuando detecta movimiento, como el scroll al navegar por un web o por la interfaz. La mínima, es de 1 Hz y disminuye a esa frecuencia cuando la pantalla no está en movimiento. ¿El objetivo? Ahorrar autonomía mientras el usuario apenas nota que la velocidad cambia. Pero, vayamos a lo importante. ¿Qué tal es la pantalla del Oppo Find X5 Pro?

Lo cierto es que el panel del buque insignia de Oppo no tiene nada que envidiar a otros smartphones. La pantalla es colorida, nítida y muy brillante. Los 120 Hz, además, ayudan a mejorar considerablemente la experiencia de navegación. El panel también destaca por algunos ajustes y opciones que el usuario puede configurar. Por ejemplo, es posible escoger entre resolución Full HD+ o QHD+, así como la posibilidad de activar una función que cambia la tonalidad de la pantalla dependiendo de la luz ambiente.

El rendimiento y la batería del Oppo Find X5 Pro

Ser diferente está muy bien, pero apostar por algo que ya funciona, también es una buena opción. Oppo no ha querido arriesgarse en el apartado del rendimiento y ha optado por una configuración muy habitual en smartphones de gama alta, y de la que nos vamos a hartar de ver en aquellos terminales insignia que se anuncien durante los próximos meses. En concreto, el Oppo Find X5 Pro integra un procesador Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 256 GB. El rendimiento es sobresaliente en cualquier circunstancia, como en el resto de dispositivos que incluyen la misma configuración. No he notado lag en ninguna app, ni cortes, y los procesos más habituales (descargas, transferencias de archivos, etc.) se completan rápidamente.

Parte de estos excelentes resultados se lo debemos al software, y más concretamente, a ColorOS, la capa de personalización de Oppo. La compañía ha preferido incluir una interfaz muy similar a Android Puro, y está muy bien optimizada. No solo nos libra de ajustes y opciones innecesarias y poco útiles, sino que también nos ofrece una experiencia muy cercana a la que obtenemos con un Google Pixel. De hecho, colorOS funciona bajo Android 12, por lo que también encontramos características y opciones propias de Google, como la línea de diseño Material You o los diferentes ajustes de privacidad.

Respecto a la batería, la de este Oppo es de 5.000 mAh. De nuevo, capacidad muy común en dispositivos de estas características. ¿Cómo se comporta? Si bien es cierto que no es un terminal que destaque por su gran autonomía —como sí puede ser el iPhone 13 Pro Max— en mi experiencia la duración es más que convincente, llegando aproximadamente a las 6 horas de pantalla con un uso intensivo y una configuración máxima (un alto nivel de brillo, 120 Hz, resolución QHD+, etc.). Ajustando estos parámetros y limitando un poco más el uso es posible alargar un par más las horas de pantalla. En cualquier caso, fácilmente podrás llegar al final del día con un 20%.

Además, el OPPO Find X5 Pro es compatible con una carga rápida de 80W, lo que permite suministrar el 50% de batería en poco más de 10 minutos y el 100% en una media hora. Afortunadamente, el cargador se incluye en la caja, por lo que no será necesario comprarlo por separado. También cuenta con carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa. Esta última permite utilizar el smartphone como base de carga para alimentar a otros dispositivos o accesorios con tecnología Qi.

Cámaras: OnePlus, te robo una cosita

Llegamos a uno de los apartados más importantes del Oppo Find X5 Pro: la cámara. La compañía ha apostado por una gran variedad de funciones y tecnologías que prometen mejorar considerablemente los resultados, así como ofrecer al usuario una experiencia fotográfica mucho más avanzada. Oppo, de hecho, ha "robado" a OnePlus —recordemos que ambas compañías se han integrado para compartir recursos— la colaboración con Hasselblad, fabricante sueco de cámaras. Pero esta asociación entre la compañía de smartphones y la de lentes solo es una de las múltiples novedades que encontramos en este dispositivo. La más importante, sin duda, es la NPU Propia que Oppo ha desarrollado: MariSilicon X.

Esta unidad de procesamiento neuronal, dedicada a la fotografía móvil y fabricada en 6 nanómetros, permite mejorar los resultados a través del procesado de imágenes. La NPU, además, ofrece compatibilidad con algunas funciones, como la grabación de vídeo en modo nocturno, un modo RAW más avanzado, etc. Por otro lado, la colaboración con Hasselblad —también importante— promete mejorar los resultados en cuanto a color y ofrecer una experiencia más "tradicional" con diferentes modos fotográficos y funciones. Respecto a la configuración de las cámaras, quedan de la siguiente manera.

Sensor primario Sony IMX766 de 50 megapíxeles con apertura f/1,7 y estabilizador de cinco ejes.

Sony IMX766 de 50 megapíxeles con apertura f/1,7 y estabilizador de cinco ejes. Cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles con apertura f/2.2.

de 50 megapíxeles con apertura f/2.2. Sensor teleobjetivo de 13 megapíxeles y apertura f/2,4. Zoom óptico de 2 aumentos y digital de hasta 20 aumentos.

de 13 megapíxeles y apertura f/2,4. Zoom óptico de 2 aumentos y digital de hasta 20 aumentos. Cámara para selfies con sensor RGBW de 32 megapíxeles y apertura f/2,4.

Ahora bien, ¿la cámara ofrece buenos resultados? ¿Cumple Oppo lo que promete con su NPU y la asociación con el fabricante de cámaras sueco?

A nivel de resultados, y centrándome en primer lugar en las fotografías que he tomado en condiciones lumínicas aceptables (exteriores, interiores bien iluminados, etc.), la cámara principal del Oppo Find X5 Pro es excelente. Consigue captar un detalle muy bueno y no tiende a sobreexponer la imagen, algo que agradezco.

zoom 2x. Ultra gran angular. Gran angular. Modo noche activado.

La interpretación de los colores, eso sí, es algo más realista en los resultados que se obtienen con la cámara ultra gran angular. El sensor primario tiende a potenciarlos, y si bien no afectan a la calidad de imagen y las fotografías continúan destacando por ese alto nivel de detalle , sí que hay una ligera diferencia entre los tonos que el ojo humano percibe y los que la cámara capta. Mención especial al modo noche de la cámara, que evita el exceso de ruido cuando no hay buena iluminación y la obturación, además, es bastante rápida, lo que evita estar sosteniendo el terminal durante unos segundos hasta que realice todo el proceso.

En cuanto al resto de sensores, como he comentado, la cámara ultra gran angular consigue captar tonos bastante realistas. La calidad, en líneas generales, también es muy buena. Eso sí, la pérdida de detalle se puede percibir fácilmente, sobre todo en los cantos. Sucede algo similar con el sensor teleobjetivo. En este caso, no hay una pérdida de detalle, pero sí mantiene unos colores algo más realistas. También ofrece excelentes resultados.

En mi opinión, y tras poder probar diferentes smartphones que también ofrecen un potente apartado fotográfico, puedo decir que la cámara del Oppo Find X5 Pro es, sin duda, una de las mejores del mercado. No obstante, tengo la sensación de que tanto el sensor gran angular, como el ultra gran angular y el teleobjetivo, están un peldaño por debajo de las lentes del iPhone 13 Pro Max. También del Pixel 6. Oppo, eso sí, ofrece funciones adicionales para una mayor versatilidad, como la posibilidad de ajustar parámetros de forma manual con la opción 'Pro' desarrollada por Hasselblad y el modo XPAN tan característico del fabricante de cámaras.

¿Merece la pena el OPPO Find X5 Pro?

El Oppo Find x5 Pro se puede adquirir por 1299 euros. Un precio bastante elevado, pero acorde con los que vemos en su competencia. El Samsung Galaxy S22 Ultra cuesta 1259 euros, mientras que el iPhone 13 Pro Max se puede adquirir en su versión base por el mismo precio que el modelo de Samsung: 1259 euros.

La diferencia de precio es insignificante si tenemos en cuenta varios factores. El primero, que el Oppo Find x5 Pro es el único que llega con cargador en la caja (comprarlo por separado son aproximadamente 20 euros). El segundo, que el terminal de Oppo llega con más almacenamiento base: 256 GB frente a los 128 GB de Apple y Samsung. Ahora bien, ¿merece la pena frente a su competencia?

El Oppo Find X5 Pro es un gran rival, así como uno de los smartphones más completos que podemos encontrar. Su pantalla es muy buena; su diseño, bonito y diferente; las cámaras ofrecen excelentes resultados y el rendimiento está a la altura de cualquier otro modelo, sumando un punto a favor su estupendo software.

Pero como todo, no es perfecto. El Oppo Find X5 Pro también tiene algunas desventajas, como una cámara no tan refinada en detalle como la del iPhone 13 Pro Max ni tan versátil como la del Galaxy S22 Ultra; o una batería que, aunque buena, tampoco alcanza la excelencia del modelo de Apple. No obstante, son puntos que no te van a ocasionar problemas en el día a día.

Por lo tanto, si buscas un smartphone Android con un diseño atractivo, que destaque por su cámara y que no sacrifique en absoluto en pantalla o rendimiento, el Oppo Find X5 Pro es, sin duda, una fantástica opción. El terminal, además, se puede adquirir en portales como Amazon con un pack de regalo que incluye un Oppo Watch Free, un cargador inalámbrico, una funda y unos auriculares Enco X. Una oferta que lo hace aún más interesante.

El Oppo Find X5 Pro, eso sí, tendrá que enfrentarse al mismo problema que el resto de marcas que intentan acechar la gama premium: aunque tu producto esté a la altura, la mayoría de personas que tienen (o quieren) gastar 1.000 euros en un móvil pone el foco en Apple o Samsung. Son ellos, y especialmente Apple, quien se llevan el grueso de las ventas en ese segmento. ¿Será Oppo capaz de arañar ventas en esta ventana de precios tan complicada?