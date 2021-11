La mitad de la segunda pesadilla que se cuenta en American Horror Story: Double Feature (Ryan Murphy y Brad Falchuk, 2021), la nueva miniserie terrorífica de FX cuyos episodios se van estrenando en Disney Plus, tiene los pies bien plantados sobre el suelo polvoriento de la historia de Estados Unidos.

Así, por la etapa que sus creadores han seleccionado para que corra la sangre —entre 1954 y 1979— y el protagonismo al más alto nivel de la política, hasta ahora han desfilado por la pequeña pantalla personajes como el presidente Dwight Eisenhower (1890-1969), su esposa, Mamie (1896-1979), y Sherman Adams (1899-1986), jefe de gabinete de la Casa Blanca, el primero vicepresidente Richard Nixon (1913-1994), el presidente John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), la actriz Marilyn Monroe (1926-1962) y la secretaria Evelyn Lincoln (1909-1995), y la aviadora Amelia Earhart (1897-1937).

En la piel de Eisenhower se mete Neal McDonough, a quien antes hemos visto como el Robert Comer de The X-Files (Chris Carter, desde 1993), Buck Compton en Hermanos de sangre (Steven Spielberg y Tom Hanks, 2001), el Gordon Fletcher de Minority Report (Steven Spielberg, 2002), Robert Quarles en Justified: La ley de Raylan (Graham Yostel, 2010-2015), el Dum Dum Dugan del Universo Cinematográfico de Marvel o Damien Darhk en el Arrowverso.

A Mammie Eisenhower la encarna nada menos que Sarah Paulson (Carol) en su décimo tercer personaje para American Horror Story. Adams tiene el rostro de Christopher Stanley (Mad Men); Nixon, el de Craig Sheffer (Palmer); Kennedy, el de Mike Vogel (Criadas y señoras); Monroe, el de Alisha Soper (Feud); y Evelyn Lincoln, el de Elaine Rivkin (Shameless). Pero es el de otro intérprete y su intervención en el capítulo “Inside” (10x08) lo que más nos interesa aquí.

Un personaje celebérrimo del mundillo tecnológico en ‘American Horror Story’

FX

Justo antes de que Kendall Carr (Kaia Gerber) se reencuentre con Jamie Howard (Rachel Hilson), Cal Cambon (Nico Greetham) y Troy Lord (Isaac Powell) en la sala común de los embarazados con fetos híbridos a lo The X-Files, se desarrolla la siguiente conversación entre Calico (Leslie Grossman) y un magnate de la tecnología al que reconocemos de inmediato cuando se le enfoca: “El otro día vi a alguien usando uno. No puedo creer que… ¡Es un lápiz! ¿También van a la tienda en carruaje?”, se lamenta él. “Vamos, Calico; ¿qué hemos hecho aquí los últimos cincuenta años?”

“Antes de instalarme en Las Vegas, hice el circuito del sur de la frontera”, le responde la otra, “y vi a una chica que disparaba pelotas de pimpón con sus partes pudendas”. Ante lo que el susodicho replica: “¿Qué tiene eso que ver?”.“La gente usa lo que tiene como mejor le parece”, contesta ella. “No nos toca decirles lo que han de hacer, ¿y sabes qué? No podríamos aunque lo intentáramos”. “Tienes razón”, admite él. “Gracias, Calico; siempre sabes qué decir”. Y, unos segundos más tarde, Cal Cambon se dirige a esta última: “¿Ese era Steve Jobs?”. A lo que la ex bailarina de Leslie Grossman asiente con estas palabras: “Sí. Se viste como el culo, pero es un amor”.

Un rostro poco conocido para un empresario muy famoso

FX

Se refiere, por supuesto, al que fue cofundador de Apple junto con Steve Wozniak y presidente ejecutivo de la compañía, diseñadora de los ordenadores Macintosh, la tienda iTunes, los reproductores de audio iPod, las computadoras iMac o los móviles iPhone; además de quien transformó The Graphics Group, la empresa subsidiaria de Lucasfilm y especialista en elaborar gráficos digitales, en ese grandísimo estudio de cine que es Pixar.

Para ser Steve Jobs (1955-2011) en American Horror Story: Double Feature, el equipo de Ryan Murphy y Brad Falchuk (Érase una vez) ha seleccionado a Len Cordova, un actor con un currículo no muy relevante hasta el momento. Dio vida a Paul Whitcomb para el capítulo “Down Among the Dead Men” (6x17) de Diagnóstico: Asesinato (Joyce Burditt, 1993-2001), a Hal Greene en el episodio “What Fresh Hell?” (1x12) de Mentes criminales (Jeff Davis, 2005-2020) o a un hombre anónimo en el capítulo “Live Together, Die Alone” (2x23) de Lost (J. J. Abrams, Damon Lindelof y Jeffrey Lieber, 2004-2010).

También a Henry Flack en el episodio “Misconceptions” (9x15) de CSI: Nueva York (Anthony E. Zuiker, Ann Donahue y Carol Mendelsohn, 2004-2013), un agente del FBI en el capítulo “Sunshine and Frosty Swirl” (7x02) de Dexter (James Manos Jr., 2006-2013), el padre del vampiro en episodio “Open House of Horrors” (4x05) de Modern Family (Steven Levitan y Christopher Lloyd, 2009-2020) o el detective Lonnie Méndez en un par de Ray Donovan (2013-2020).

Steve Jobs ha abandonado el edificio

FX

La presencia de su Steve Jobs en American Horror Story implica que ha fingido su muerte, muy lamentable porque huyó de la verdadera medicina y quiso tratar un cáncer de páncreas no muy difícil de vencer con remedios seudocientíficos. Esto vincula el relato con la conspiranoia acerca de que el actor James Dean (1931-1955), la mencionada Marilyn Monroe o el cantante Elvis Presley (1935-1977), en realidad, siguen con pulso después de haber abandonado el edificio.

Y, por si esto fuese poco, en el diálogo de Steve Jobs con la Calico de Leslie Grossman se revela sutilmente que los avances informáticos de Apple, tan aplaudidos —excepto por Richard Stallman—, en el universo creado por Ryan Murphy y Brad Falchuk provienen de los alienígenas, y del trato entre el Gobierno de Dwight Eisenhower para permitir la abducción de 5.000 estadounidenses cada año, como cobayas de sus experimentos de hibridación para invadir la Tierra, a cambio de la tecnología punta inventada por esos seres de otro mundo.