No es ningún secreto que el escritor británico Neil Gaiman, que tanto pare novelas como guiones de cómics y de cine, tiene bastante buena fama y un gran número de seguidores. Suyo y de Roger Avary es el libreto de Beowulf (Robert Zemeckis, 2007) o de tres episodios de Doctor Who (Sydney Newman, desde 2005) y, en los últimos años las adaptaciones de sus obra están en auge. Ahí tenemos Lucifer (Tom Kapinos, 2016-2021) y American Gods (Bryan Fuller y Michael Green, 2017-2021), además de Good Omens (desde 2019) y la futura The Sandman (desde 2021), de las que se ha ocupado él mismo.

Y, en esta jornada de novedades provenientes de Netflix, como el primer teaser de la cuarta temporada de Stranger Things (Matt y Ross Duffer, desde 2016), Ozark (Bill Dubuque y Mark Williams, desde 2017) y Cobra Kai (Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, desde 2018) o la segunda de Los Bridgerton (Chris Van Dusen, desde 2018), también han lanzado el de la primera temporada basada en la serie de historietas sobre Sueño.

Un buen equipo con Neil Gaiman para darle vida a ‘The Sandman’ en Netflix

Netflix

Si el único guionista de las publicaciones es Neil Gaiman pero muchos dibujantes metieron mano en los números de The Sandman, para la ficción televisiva de Netflix colabora con David S. Goyer, responsable de Blade: The Series (2006), Flahforward (2009-2010) con Brannon Braga, Da Vinci’s Demons (2013-2015), Constantine (2014-2015) y la reciente Fundación (desde 2021), y con Allan Heinberg, al que solo le debemos The Catch (2016) de la mano de Kate Atkinson y Helen Gregory.

Como creadores de series, por supuesto; pero el uno también ha firmado los guiones de varias películas, Dark City (Alex Proyas 1998), Batman v Superman: El amanecer de la justicia (Zack Znyder, 2016) y Terminator: Destino oscuro (Tim Miller, 2019) entre ellas, y el otro, el de Wonder Woman (Patty Jenkins, 2017). Así que no parecen mala compañía para Neil Gaiman.

Tampoco, los integrantes del reparto. Para empezar, Tom Sturridge (Mary Shelley) como el mencionado Sueño, y para seguir, Stephen Fry (V de Vendetta) en la piel de Gilbert, Gwendoline Christie como Lucifer, Charles Dance (Juego de tronos) encarnando a Roderick Burgess o David Thewlis (Harry Potter y el prisionero de Azkaban) como John Dee, entre otros. Y algunos de ellos aparecen en el primer teaser de The Sandman, al que, como decimos, ya podéis echarle un vistazo.