Uno de los buques insignia de Netflix como plataforma de series de televisión en streaming es, no cabe duda, Stranger Things (Matt y Ross Duffer, desde 2016). También lo fueron House of Cards (Beau Willimon, 2013-2018), Orange Is the New Black (2013-2019) y Dark (Baran bo Odar y Jantje Friese, 2017-2020), pero las aventuras de estos chavales de la ficticia localidad estadounidense de Hawkins, junto con las de la realeza de la multipremiada The Crown (Peter Morgan, desde 2016) y La casa de papel (Álex Pina, desde 2017) tras su adquisición, continúan en activo.

Con su espíritu ochentero, no solo por la propia ambientación en esa década del siglo XX sino también porque su planteamiento se fija con descaro en el juvenil de películas como Los Goonies (Richard Donner, 1985) o Cuenta conmigo (Rob Reiner, 1986), además de los múltiples huevos de pascua que contiene, ha hecho las delicias del público con su apuesta decidida por la nostalgia de los que vivimos nuestra niñez o pubertad entonces. Como J. J. Abrams con Super 8 (2011), vaya.

El primer avance de una temporada muy esperada de ‘Stranger Things’

Netflix

Tal como acabó la tercera temporada de Stranger Things, con esa triste disgregación del grupo de protagonistas, los Hermanos Duffer dejaron a los espectadores en vilo y con el deseo de que se estrene la cuarta cuanto antes. Constará de nueve capítulos y el primero se titula “The Hellfire Club”.

Y vuelve el mismo reparto; desde Millie Bobby Brown (Godzilla vs. Kong), Finn Wolfhard (It), Noah Schnapp (El puente de los espías), Gaten Matarazzo (Angry Birds 2), Caleb McLaughlin (High Flying Bird) o Sadie Sink (La calle del terror) como Eleven, Mike Wheeler, Will Byers, Dustin Henderson, Lucas Sinclair y Max Mayfield, pasando por David Harbour (Black Mass: Estrictamente criminal), Winona Ryder (Eduardo Manostijeras) o Brett Gelman (Mr. Mercedes) en la piel de Jim Hopper, Joyce Byers y Murray Bauman, hasta Natalia Dyer (La apariencia de las cosas), Charlie Heaton (Los nuevos mutantes), Joe Keery (Free Guy) o Maya Hawke (Érase una vez en... Hollywood) como Nancy Wheeler, Jonathan Byers, Steve Harrington y Robin Buckley.

No nos será posible ver sus nuevas peripecias hasta un día aún no especificado de 2022, según anunció Netflix a comienzos del pasado mes de agosto. Así que, por el momento, lo único que podemos hacer es zamparnos su primer ‘teaser’, que probablemente solo servirá para ponernos los dientes largos. Aquí lo tenéis.