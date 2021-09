Después de sufrir un episodio tan estomagante como “What If... Thor Were an Only Child? (1x07) en ¿Qué pasaría si...? (A. C. Bradley, desde 2021), no podía extrañarnos que el siguiente fuese superior. Además, los guionistas ya habían demostrado su talento para escribir variaciones jugosas del Universo Cinematográfico de Marvel en otros como “What If... T’Challa Became a Star-Lord?” (1x02), “What If... The World Lost Its Mightiest Heroes?” (1x03), “What If… Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?” (1x04) sobre todo o “What If... Zombies?!” (1x05), por ejemplo.

Pero ni en nuestros ensoñaciones más húmedas se nos hubiese pasado por la cabeza lo que tenemos en “What If… Utron Won?” (1x08). La trama que reescribe es, por supuesto, la de Vengadores: La era de Ultrón (Joss Whedon, 2015) y, por añadidura, sus dos continuaciones, Avengers: Infinity War y Endgame (Joe y Anthony Russo, 2018, 2019), en una graciosa jugarreta de contrapunto negrísimo que, no obstante, no deja mucho tiempo para reírse por lo que ocurre y lo que significa.

El villano más destructivo del Universo Cinematográfico de Marvel en ‘¿Qué pasría si…?’

Pero el inicio del episodio es en lo que más hábil se ha revelado Marvel Estudios, una buena escena de acción protagonizada por dos viejos amigos, los que escenifican la última tragedia en el planeta Vormir: Natasha Romanoff (Lake Bell) y Clint Barton (Jeremy Renner). Aunque “What If… Ultron Won?” no se centra solo en ellos, sino también en la propia inteligencia artificial genocida (Ross Marquand) creada por Tony Stark (Mick Wingert), del mismo modo que “What If… Killmonger Rescued Tony Stark? (1x06) nos presenta un viaje distinto para otro villano marvelita en el que triunfa frente a nuestros héroes.

Lo que aprendemos en ¿Qué pasaría si…?, por si lo dudábamos, es que Ultrón no es ningún mindundi y que, con las circunstancias adecuadas, podría haberse convertido en un problema mucho más destructivo que Thanos (Josh Brolin). Y podríamos pensar que no hasta el punto de “What If… Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?” porque parece imposible que resulte más totalizador en su hecatombe universal; sí por delante de las intenciones asesinas del Titán Loco, desde luego.

Pero un volantazo relacionado con el Vigilante (Jeffrey Wright), al estilo del que se produce en el capítulo del Hechicero Supremo, transforma la amenaza de Ultrón en algo infinitamente más peligroso. Hasta la categoría del Kang sobre el que nos cuenta Aquel que Permanece (Jonathan Majors) en el episodio “For All Time. Always” (1x06) de Loki (Michael Waldron, desde 2021), e incluso más allá. Y nos expone al enigmático narrador de ¿Qué pasaría si…? como nunca antes.

Las imágenes animadas de la devastación de tantos mundos conocidos, con el director Bryan Andrews (Men in Black: The Series) al cargo de componerlas según el guion de A. C. Bradley y Matthew Chauncey (Los 3 de abajo: Cuentos de Arcadia), son bastante impresionantes. Y el giro imprevisto de Armin Zola (Toby Jones), francamente muy de agradecer porque se trata de una decisión integradora en el propio Universo Cinematográfico de Marvel. Por no hablar de la situación letal invertida de Avengers: Endgame con la que nos sorprenden aquí.

Pero que el Doctor Strange interactuara con el Vigilante en el que sigue siendo el capítulo más destacado de ¿Qué pasaría si…? no era algo únicamente útil en su propia trama, sino que A. C. Bradley pretendía conectarlo con los sucesos de “What If… Ultron Won?” después de que el asunto asomase al final del horrible “What If… Thor Were an Only Child”. Y la alucinante batalla multiversal entre este observador impasible y el villano inhumano, junto con el recurso del Doctor Strange Supremo, elevan el episodio hasta colocarlo a poca distancia del mejor. Así da gusto.