Después de las propuestas anteriores de ¿Qué pasaría si…? (A. C. Bradley, desde 2021), la serie animada de Disney Plus que altera el curso de los acontecimientos en el hilo narrativo principal del Universo Cinematográfico de Marvel, la de “What If... Thor Were an Only Child?” (1x07) nos parece absolutamente pedestre, un bajón de las cotas previas que nos deja patidifusos de la incredulidad.

De entre los otros seis episodios, “What If... T’Challa Became a Star-Lord?” (1x02) resulta muy interesante, “What If... The World Lost Its Mightiest Heroes?” (1x03), bastante enigmático; “What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?” (1x04) se revela como el mejor y más emocionante y asombroso capítulo y “What If... Zombies?!” (1x04), como una curiosa historia de género.

Pero esta séptima entrega está a la altura de los tristes subproductos de relleno que, paralelamente a sus proyectos cinematográficos de primera línea, la factoría poderosa del ratón Mickey hace como churros. Los diálogos son lamentables más allá de toda expectativa, y los chistes no aciertan en la diana ni una sola vez. Ni una, amigos. Hay algunas comedias juveniles en Disney Channel con más gracia que en este episodio de ¿Qué pasaría si…?

Un despropósito de grandes dimensiones

Disney Plus

Da la sensación de que la guionista A. C. Bradley (Trollhunters), que por lo general no suele columpiarse de semejante manera, escribió esta cosa un día de resaca horrible, después de una fiesta con la misma frivolidad que vemos en pantalla. Uno pone “What If... Thor Were an Only Child?” junto a los horrendos cortos de Los cuentos de Mate (John Lasseter, 2008-2012), las reuniones de personajes clásicos de Disney o cualquier morralla parecida y no desentona ni lo más mínimo con ese nivel de saldo.

No solamente eso: el despropósito es de tales dimensiones que hay líneas de diálogo sin ningún sentido, pero ni de la lógica ni de la vergüenza ajena, igual que la propia premisa del capítulo sobre una amenaza absurda. Hasta el punto de que nos empujan a encoger los hombros y alzar las palmas de la manos hacia arriba con los ojos como cimbales, y esto no nos había ocurrido en ningún otro momento de ¿Qué pasaría si…? Y no será porque no se hayan arriesgado con las ideas para las demás variaciones de la saga superheroica.

Mucho más que el peor episodio de ‘¿Qué pasaría si…?’

Disney Plus

Lo único que merece verdaderamente la pena de este capítulo es comprobar lo que sucedería si Thor (Chris Hemsworth) y la Capitana Marvel (Alexandra Daniels) se enfrentaran en una lucha superpoderosa, el concepto del enfrentamiento intercontinental y la elaboración de algunos instantes de sus escenas, que brilla en un montaje determinado y sus imágenes tormentosas, acordes con la mitología que les corresponde. Pero ni siquiera alcanza a satisfacer nuestra curiosidad por el posible vencedor, aunque lo sugieren.

Por otra parte, la intervención ineludible de tantos personajes protagonistas y secundarios de estas aventuras, contrariamente a lo que se da en “What If... T’Challa Became a Star-Lord?”, no nos ilusiona en absoluto sino que nos causa cierta irritación por tal derroche para desaprovecharlos así, a lo tonto, en una bobada de este calibre inconcebible, que no llega a congelarnos la sonrisa porque no asoma nunca entre nuestros labios.

Y queremos mucho a Darcy Lewis (Kat Dennings), de veras que sí; sobre todo, después de su participación en WandaVision (Jac Schaeffer, 2021); pero no aguantamos su verborrea en este capítulo de ¿Qué pasaría si…? ni cuando tiene la ocurrencia de llamar al dueño de un Toyota Prius azul marino “por megafonía”. Porque ni ella está decente en lo que podemos considerar el primer pinchazo indiscutible del Universo Cinematográfico de Marvel. Y no se trata de una afirmación a la ligera.