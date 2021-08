La batalla legal entre Disney y Scarlett Johansson continúa, y de forma muy pública. La actriz interpuso su demanda en julio alegando que usaron el estreno de Viuda Negra (no te pierdas nuestra crítica) para promocionar la plataforma de streaming Disney Plus, reduciendo su alcance en taquilla, disminuyendo así el bono para la actriz.

Pocas horas después Disney respondía con un comunicado público que sorprendió a muchos por sus formas y un tono distinto al que acostumbra la multinacional. Los abogados de la actriz respondieron inmediatamente explicando que se ha acusado "sin vergüenza y falsamente" a Johansson.

El drama se incrementó tras conocerse que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, está "furioso" con la reacción a la demanda de la compañía para la que trabaja, puesto que era uno de los altos directivos en contra de un estreno híbrido. A eso sumarle los comentarios de Bob Chapek, CEO de Disney defendiendo el estreno de Viuda Negra en Disney Plus.

¿Cuánto ha recaudado 'Viuda Negra' en Disney Plus?

Disney está pidiendo que la demanda se solucione por medio de un proceso de arbitraje privado, medio habitual para gestionar disputas en Hollywood. Deadline ha revelado que fue solicitado el 10 de agosto para intentar celebrarlo el 15 de octubre. No hubo respuesta en el juzgado por parte del equipo legal de Scarlett Johansson.

Como parte de la defensa para pasar a un proceso de arbitraje, los abogados de Disney han enviado un documento donde, entre muchos otros argumentos, se incluye la cifra de recaudación de Viuda Negra en Disney Plus.

A fecha del 15 de agosto de 2021, la película ha recaudado más de 367 millones de dólares en taquilla mundial y más de 125 millones en plataformas de streaming y descargas.

Es decir, casi 500 millones de dólares, combinado. De esta forma intentan demostrar que la película ha tenido un estreno más exitoso que otras producciones del Universo Cinematográfico de Marvel, incluyendo Thor: El mundo oscuro, Ant-Man o Guardianes de la Galaxia. Por medio del documento, Disney también accede a acreditar las ganancias del acceso premium (el pago adicional para poder ver Viuda Negra en Disney Plus) como parte del cómputo para cualquier compensación adicional. "Aunque Marvel no esté obligada por contrato a hacerlo".

El alegato de Scarlett Johansson es que, al estrenar Viuda Negra en cines y en Disney Plus al mismo tiempo, la taquilla disminuye. Además, se usa la película como vehículo de promoción de la plataforma de streaming. De acuerdo al contrato, el bono que recibe la actriz va atado al desempeño de la recaudación en salas de proyecciones.

La respuesta de los abogados de Scarlett Johansson

Tras hacerse público los documentos y la propuesta de Disney de pasar a un arbitraje privado, el equipo legal de Scarlett Johansson ha respondido:

Después de una respuesta inicial a la demanda con ataques misóginos contra Scarlett Johansson, Disney ahora intenta esconder sus malos comportamientos con un arbitraje confidencial. ¿Por qué tanto miedo de litigar este caso en público? Porque las promesas de Marvel de dar a Viuda Negra un estreno habitual en salas de cine, como sus otras películas, debió garantizar que no se canibalice las ganancias en taquilla con tal de ganar suscripciones para Disney Plus. Pero eso es lo que terminó sucediendo. Estamos deseando tener la posibilidad de presentar la gran cantidad de evidencias de que esto fue lo que sucedió.

Disney por su parte argumenta que no se ha incumplido el contrato. Según el estudio, el contrato no establecía que el estreno tuviese que ser exclusivo en el cine. Solo que fuese amplio y en todo el territorio estadounidense. Según explican, Viuda Negra se estrenó en más de 9.000 salas dentro del país. Así se cumpliría la cláusula que establece que debería proyectarse en no menos de 1.500 salas. "Aún cuando su fecha de salida coincide con una crisis de salud pública global".