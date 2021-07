La tensión entre Scarlett Johansson y Disney sigue creciendo. Ayer, tras la demanda presentada por la actriz, los liderados por Bob Chapek respondieron con un polémico comunicado. Poco después, John Berlinski, abogado de Johansson, cargó contra la compañía por acusar "falsamente" a su cliente. Sin embargo, ahora un nuevo reporte sugiere que el conflicto ya ha causado reacciones en la cúpula de Marvel Studios. Nos referimos, por supuesto, a Kevin Feige.

Aunque lo normal sería asumir que el directivo se encuentra en el bando del ratón Mickey, la información de Matthew Belloni, antiguo colaborador de The Hollywood Reporter, indica todo lo contrario. De acuerdo al susodicho (vía ComicBook), Kevin Feige se encuentra molesto y avergonzado por la forma en la que Disney está tratando a Scarlett Johansson. Por el momento, eso sí, el máximo responsable de Marvel Studios no se ha pronunciado al respecto públicamente.

"Kevin Feige es un hombre de empresa, y no es propenso a los enfrentamientos corporativos ni a los gritos. Pero me han dicho que está enojado y avergonzado", declaró Belloni. Uno de los motivos por los que Feige estaría a favor de Scarlett Johansson es porque él mismo se esforzó para que Viuda Negra se estrenara exclusivamente en cines. Recordemos que la llegada del filme a Disney Plus es el causante de la demanda de la actriz.

"Kevin Feige presionó a Disney contra el plan del estreno simultáneo [en cines y Disney Plus] de Viuda Negra, prefiriendo la exclusividad en la pantalla grande", añadió el periodista. Por otra parte, afirmó que, una vez que se vislumbró la nueva estrategia de Disney respecto al filme, "el equipo de Johansson amenazó con un litigio". Feige deseaba que Disney resolviera la situación antes de que Johansson iniciara un conflicto legal, pero no ocurrió.

Desde luego, que alguien tan importante como Kevin Feige esté en desacuerdo con el actuar de Disney es un tema mayor. Sin embargo, ahora mismo es difícil anticipar si el directivo tendrá algún tipo de intervención durante el conflicto legal. Sin duda, esta historia apenas está dando sus primeros pasos y todavía le queda mucho por contar. De hecho, el propio Belloni reveló que Emma Stone está considerando demandar a Disney por estrenar Cruella en Disney Plus.