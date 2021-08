La polémica en torno a Disney Company y Scarlett Johansson sigue presentando nuevos capítulos. A la demanda inicial por el estreno de Viuda Negra (Black Widow) a través de la Disney Plus se suma la reacción de los distintos directivos de la compañía. El último en hacerlo ha sido Bob Chapek, el CEO de la empresa.

Chapek respaldó el lanzamiento en simultáneo de Viuda Negra en cines y por medio del Premier Access de Disney Plus. Los espectadores tenían la opción de ver la película en pantalla grande, si lo deseaban y las circunstancias sanitarias lo permitían, o pagar un monto extra dentro del servicio para poder disfrutar de Black Widow vía streaming. Entonces, ¿cuál es el inconveniente en esta situación?

De acuerdo con Scarlett Johansson, lo anterior implica una violación de su contrato con la compañía. Por eso se produce la demanda, formalizada a finales de julio de 2021. Esta no es la primera producción que se ve afectada debido al escenario sanitario derivado de la pandemia por la COVID-19. Varias de ellas han sufrido reprogramaciones y, como el live action de Mulán, fueron lanzadas a través del Premier Access.

¿Qué dijo Bob Chapek sobre Disney y Scarlett Johansson?

Aunque Bob Chapek no se refirió de forma directa a la actriz durante un encuentro con distintos analistas, con la polémica instalada en la agenda mediática sus comentarios no escapan a ella. Bob Chapek dijo: “Estas películas fueron concebidas durante una época en la que ciertamente no sabíamos sobre la COVID-19”. A este comentario agregó: ​"Al igual que lo que hemos hecho muchas veces antes, hemos encontrado formas de compensar justamente a nuestro talento para que, pase lo que pase, todos se sientan satisfechos”.

Viuda Negra no fue la primera producción que fue lanzada de esta manera. En la lista también se incluyen los estrenos de Cruella, Raya y el último dragón y Jungle Cruise. Desde el punto de vista de ​Bob Chapek, la metodología tiene sentido: “Tanto Bob Iger (Presidente de Disney) como yo determinamos que esta era la estrategia correcta. Y, solo para reiterar, las decisiones de distribución se toman película por película. Continuaremos utilizando todas las opciones en el futuro”.

¿El detalle? Desde el punto de vista de Scarlett Johansson, Disney Company se apoyó en Viuda Negra para hacer crecer su plataforma de suscriptores, incluyendo el impacto que pudiera tener la producción en la taquilla de los cines.

Es una época de pruebas. Eso es lo que ocurrirá con los próximos lanzamientos Free Guy, con Ryan Reynolds, y Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, la segunda producción de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Disney tiene pensado hacer un lanzamiento exclusivo para cines durante 45 días y luego ofrecerla por medio de Disney Plus.

Breve contexto

La industria del cine es una de las más afectadas debido a la pandemia. La fabricación y la distribución de la vacuna ha contribuido a la normalización de algunas actividades, como el entretenimiento. Pero la aparición de nuevas variantes, como la Delta, con un índice mayor de contagiabilidad, sigue afectando al sector.

Una de las competencias de Disney Plus, HBO Max, anunció que ha tenido que pagar más de 200 millones de dólares a su talento debido a las nuevas medidas tomadas en relación con sus producciones. Hace poco, Sony anunció otra reprogramación del estreno de Venom: Habrá Matanza debido a la variante Delta.

Países que habían recuperado parte de la normalidad perdida durante la primera etapa de la pandemia han vuelto a tomar medidas para frenar el avance de la variante Delta. Por otro lado, visto lo visto, la productoras parecen verse en la obligación de tener que comenzar a lanzar parte de su catálogo.