Blue Origin tiene programado un nuevo vuelo para este jueves, 26 de agosto. El lanzamiento de la New Shepard con 18 cargas útiles, que irán y volverán del espacio, se producirá a las 13:35 UTC, es decir, las 15:35 hora peninsular española y las 08:35 hora en Ciudad de México. Este es el primer vuelo desde que Jeff Bezos, ex CEO de Amazon y creador de Blue Origin, fuera al espacio con su compañía el pasado 20 de julio. No solo hizo él un viaje suborbital por primera vez sino que, además, también fue el primero con personas dentro.

La misión NS-17, como se conoce al vuelo de este jueves, no llevará personas dentro. Sin embargo, como decíamos, sí llevara cargas útiles comerciales, entre ellos 11 instrumentos de la NASA. La New Shepard de Blue Origin también llevará al espacio miles de tarjetas postales enviadas por niños a través del Club para el Futuro, organización sin ánimo de lucro de la compañía de Bezos, según recoge Space.com.

Blue Origin ha llevado a los tribunales a la NASA por el Programa Artemisa, que tiene como objetivo volver a la Luna

Este es el decimoséptimo vuelo de Blue Origin desde que comenzaron sus pruebas y el primero desde que Bezos hizo el primer vuelo tripulado al espacio. Además, la compañía aeroespacial se encuentra en medio de una vorágine de tribunales en busca de financiación de la NASA. Bezos no está contento con el resultado de una adjudicación para crear una segunda nave para ir a la Luna con el Programa Artemisa. No obstante, a pesar de llevar a la agencia espacial estadounidense ante los tribunales; la NASA sigue confiando en la compañía para hacer este tipo de vuelos que rozan la línea de Kármán a 100 kilómetros del nivel del mar; en este lugar es donde consideramos que empieza el espacio exterior.

Cómo ver el lanzamiento de Blue Origin

El lanzamiento comenzará a las las 13:35 UTC, es decir, las 15:35 hora peninsular española y las 08:35 hora en Ciudad de México. El vuelo podrá seguirse a través de streaming y apenas durará unos 10 minutos, un tiempo similar al del primer vuelo tripulado de Blue Origin. Durante el vuelo se probarán algunos de los instrumentos. Por ejemplo, el experimento de Demostración de Sensores de Órbita, Descenso y Aterrizaje de la NASA. Este es un conjunto de tecnologías diseñadas para ayudar a las naves a aterrizar con mayor precisión en la Luna y otros lugares.

El lanzamiento de Blue Origin podrá seguirse en directo desde media hora antes a través de este vídeo: