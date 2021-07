Blue Origin ha hecho su primer lanzamiento y ha sido todo un éxito. El despegue, el vuelo suborbital y el aterrizaje de la cápsula han ido conforme lo planeado por la compañía aeroespacial. Los cuatro integrantes, incluido el propio Jeff Bezos, fundador de Blue Origin y ex CEO de Amazon. Los otros componentes de este primer vuelo eran el hermano de Bezos, Mark; Wally Funk, la piloto integrante de las Mercury 13 con 82 años, y Oliver Daemen, la persona más joven en ir al espacio.

El viaje ha durado unos segundo más de 10 minutos y ha sido un vuelo suborbital. Esto significa que se ha elevado en el aire alrededor de 100 kilómetros del nivel del mar y después de unos minutos ha caído a la Tierra; pero sin dar una vuelta alrededor de esta. ¿Por qué ir a 100 km de altura? Allí se encuentra la línea de Kármán y no solo se puede ver la curvatura terrestre o sentir la gravedad cero sino que, además, es el lugar en el que empieza el espacio.

En el minuto 4 del vuelo, el cohete y la cápsula se han separado; además los pasajeros han experimentado la ingravidez y se han desabrochado los cinturones. Más o menos un minuto después han alcanzado la línea de Kármán, donde han podido observar la curvatura de la Tierra, y a los 7 minutos del inicio, el cohete ha aterrizado perfectamente en la Tierra. Probablemente se reutilizará más adelante para otras pruebas o vuelos. En el minuto 8, con la cápsula ya cayendo, el paracaídas se ha comenzado a abrir y a los 10:11 minutos desde el lanzamiento la cápsula ha aterrizado.

Primeros turistas espaciales de Blue Origin

La línea de Kármán, a 100 kilómetros sobre el nivel del mar, se encuentra el inicio del espacio. Allí se puede disfrutar de observar la curvatura terrestre y sentir la gravedad cero

Por tanto, los cuatro integrantes de este primer vuelo, que han salido de la cápsula perfectamente, se han convertido en los primero turistas espaciales en volar con Blue Origin. No obstante, Bezos no ha sido el primer multimillonario en ir al espacio con su propia compañía. Se le adelantó el pasado 11 de julio Richard Branson, el fundador de Virgin Glactic. A pesar de esto, Bezos no ha querido olvidarse de su sueño de la infancia y se ha montado este martes, 20 de julio, en una cápsula New Shepard sobre las 8:12 CT; es decir, a la misma hora en Ciudad de México o las 15:12 hora peninsular española. El lanzamiento se ha realizado desde el oeste de Texas, en un lugar del desierto llamado Sitio de Lanzamiento Uno (Launch Site One, en inglés) y se ha podido ver en streaming.

El turismo espacial y sentir la ingravidez del espacio todavía está en manos de unos pocos. Aunque ya no solo los astronautas de la NASA o de otras agencias espaciales pueden disfrutar de ello; por el momento, debido a los privativos precios, todo queda en manos de los millonarios. Incluso misiones civiles como la de Inspiration4, de SpaceX y Elon Musk, está sufragada por otro multimillonario, Jared Isaacman, fundador y CEO de la empresa de pagos Shift4. Y ya veremos si en el futuro otros afortunados sin tanto dinero pueden ir al espacio.