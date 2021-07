El día ha llegado. Blue Origin enviará al espacio este martes, 20 de julio, a Jeff Bezos, creador de Amazon y de la compañía aeroespacial, junto con su hermano Mark; Wally Funk, la piloto integrante de las Mercury 13 con 82 años, y Oliver Daemen, la persona más joven en ir al espacio y que sustituye a un multimillonario que pagó 28 millones de dólares en una subasta por este vuelo. Aunque hace unos días se adelantó Richard Branson y ahora es el primer multimillonario en haber viajado al espacio con Virgin Galactic; es el turno de la compañía de Bezos. Ellos cuatro están a punto de embarcarse en su primer viaje y pasarán a la historia como los primeros turistas espaciales de Blue Origin en hacerlo. Pero, ¿cómo será este vuelo?

Los hermanos Bezos, Funk y Daemen ya han completado su instrucción como astronautas y partirán este martes en su primer viaje al espacio sobre las 8:00 CT; es decir, a la misma hora en Ciudad de México y a las 15 hora peninsular española, según han explicado en Science Alert. El grupo entrará a una New Shepard de Blue Origin que les subirá alrededor de 100 kilómetros sobre el nivel del mar; allí pasarán unos minutos observando la curvatura terrestre sintiendo en sus propias carnes la gravedad cero. Tras esto, la cápsula y el cohete caerán hacia distintos lugares de la Tierra.

Para que una persona pueda decir que ha estado en el espacio y, por tanto, que es un turista espacial se deben seguir una serie de criterios. El más importante es que hay que pasar la línea de Kármán. Esta es una línea imaginaria que nosotros mismos hemos trazado a 100 kilómetro sobre el nivel del mar; ya que ese es el punto que consideramos la línea entre la atmósfera y el espacio exterior. Como se puede apreciar, estos cuatro turistas espaciales de Blue Origin probablemente sobrepasarán un poco esta línea y, aunque se puede considerar que son turistas espaciales, en realidad se van a quedar muy al borde del espacio.

En apenas unos diez minutos van a poder vivir lo que es un lanzamiento, la gravedad cero y el descenso

Este tipo de viajes se conocen como vuelos suborbitales, porque no llegan a dar una vuelta entera alrededor de la superficie terrestre; pero sí alcanzan los 100km de altura. Aunque lo bueno es que en apenas unos diez minutos van a poder vivir lo que es un lanzamiento, la gravedad cero y el descenso. Y muchas personas querrían estar en su lugar aunque tan solo se vayan a asomar un poco al espacio.

Turismo espacial: la diferencia entre los vuelos de Blue Origin y SpaceX

Las empresas privadas copan los vuelos espaciales. Algunas, como Blue Origin y Virgin Galactic, se están especializando en vuelos suborbitales. Mientras que otras se especializan en viajes relacionados con la NASA o la exploración espacial, como es el caso de SpaceX, de Elon Musk, o Boeing, que retomará pronto sus pruebas.

Los vuelos suborbitales ya los conocemos y son muy interesantes para el turismo espacial, es decir, para que la gente que quiera viajar al espacio y pueda pagar por ello lo haga. Todavía no tenemos un precio marcado, pero muchas personas esperan que, aunque sea elevado al principio, pueda bajar con el tiempo. ¿Podrá ir cualquiera al espacio en el futuro? No lo sabemos todavía; pero por el momento parece que podrá hacerlo todo el que pague por ello.

Inspiration4, la misión de SpaceX

SpaceX

Por otra parte, vuelos como Inspiration4, que están preparando desde la SpaceX de Elon Musk y será el primero con una tripulación completamente civil, son bastante diferentes. En este caso la idea no es solo rebasar la línea de Kármán sino, además, que el viaje pueda durar alrededor de cinco días. Ese tiempo lo pasarán en la cápsula Crew Dragon de la compañía aeroespacial y orbitarán la Tierra cada 90 minutos en una "ruta de vuelo personalizada", según informó SpaceX al anunciar la misión.

Por todo esto, las cuatro personas que realizarán este viaje necesitarán una preparación más amplia que si solo fueran turistas espaciales. Es decir, ellos mismos serán la tripulación durante el tiempo que dure el viaje y serán los encargados de solucionar cualquier problema que pueda surgir.

El espacio ahora es solo para los multimillonarios, aunque podrían bajar los precios con el tiempo

La idea de Musk y su compañía es que los vuelos de este tipo y el turismo espacial cada día sean más accesibles. Lo mismo que sucede con Blue Origin de Bezos o Virgin Galactic de Branson. Pero como ya hemos hablado hace un momento: por ahora no es así. Por ahora, el espacio está abierto solo para los multimillonarios o personajes como Bezos Aunque la mayoría de personas que no tienen cuentas corrientes con grandes cantidades de dinero y que ambicionan ir al espacio ya están deseando que llegue su momento para poder comprar los billetes. ¿Quién no querría sentir la gravedad cero en su propio cuerpo u observar la Tierra desde ahí arriba? Por el momento, más personas de las que lo pueden pagar.